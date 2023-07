Paco Márquez: “Trabajando con Grandinetti he crecido como actor”

Los jóvenes actores andaluces vienen pisando fuerte en el ámbito audiovisual a nivel nacional. Prueba de ello lo tenemos en el palaciego Paco Márquez que, pese a su juventud, ha logrado coprotagonizar 'Honor', una de las series de Atresmedia TV con mayor proyección mediática del momento, que ha arrancado su emisión esta semana en Atresplayer. Asegura que su primera experiencia en una gran producción le ha permitido crecer como actor, ya que ha tenido la oportunidad de dar réplica a un actor del bagaje y el prestigio de Darío Grandinetti. Su trabajo diario junto a él y la preparación conjunta del personaje lo califica como “una de las experiencias profesionales más enriquecedoras que podía imaginarme”. La serie es la adaptación española de la serie israelí 'Kvodo' que alcanzó su éxito con la versión estadounidense ‘Your Honor’.

¿Cómo ha sido interpretar al hijo de Dario Grandinetti? ¿Cómo te enfrentas a la preparación del personaje?

–Para mí el simple hecho de hacer una prueba con Dario Grandinetti era un exitazo. El trabajar junto a él, preparar el personaje y estar día tras día creciendo a su lado ha sido una de las experiencias más enriquecedoras a nivel profesional que podía imaginarme tener. Realmente me sentía como su hijo porque ha sido mi primer gran papel y él ha estado al lado ayudándome y haciéndome crecer. He nacido como actor y Darío fue mi padre. En cuanto a la preparación del personaje, a mí me ayuda mucho ver qué compartimos el personaje y yo como persona. A partir de ahí, veo más claro las diferencias que tiene conmigo y puedo comprender qué es lo que le mueve y por qué se diferencia de mí.

¿Cómo es el personaje de Álex?

–Álex es un chico de 18 años introvertido, es bueno, con mucha sensibilidad y con mucho mundo interior. Tiene alma de artista y puede expresarse mejor a través del arte que con las palabras. Ha perdido a su madre y lo conocemos en un momento duro, de cambio. Está en la edad en la cual hay que empezar a tomar decisiones y uno se empieza a sentir adulto.

¿Cómo fue el proceso de casting?

–LIS Representantes me ofreció la oportunidad de una primera prueba en abril de 2022 en Sevilla con la directora de casting María Rodrigo. Fue una prueba presencial directamente, que no es lo habitual porque en los tiempos actuales la primera prueba suele ser online: un selftape. Al poco me llamaron para hacer otra prueba presencial también en Sevilla, pero ya estaba presente Chiqui Carabante, uno de los directores de Honor. Él me fue marcando diferentes pautas y fue la primera vez que me dirigió. Ambos nos sentimos bastante cómodos en el primer contacto. La última prueba fue en junio en Madrid y esta vez también iba a estar presente Dario Grandinetti (el que sería mi padre en la ficción) junto a Chiqui, por lo que, para mí, independientemente del resultado era un aliciente para ir motivado y me llevé una gran experiencia. Estuve muy cómodo y relajado. Un mes antes también había hecho una prueba final en Madrid para otro proyecto y me rechazaron, así que sentía que no tenía nada que perder, que era difícil. Creo que el haber tenido esa experiencia tan cercana me sirvió para estar más relajado.

¿Crees que es necesaria la figura del representante?

–Sí. Aparte de las facilidades que te da para conseguir pruebas, leer contratos y consejos que te pueden dar, el poder conversar con personas que están en contacto y saben de los proyectos y las tendencias que se están dando en la industria es importante. Es importante mantenerse al corriente de lo que se está haciendo y a veces solo se puede saber desde dentro.

¿Cómo ha sido trabajar con el equipo de Portocabo? ¿Y con el resto del elenco?

–Desde el minuto uno me han hecho sentir muy cómodo. Me entusiasmó que siendo una productora gallega tuvieran tan clara la identidad andaluza y me dieran tanta libertad a la hora de cambiar palabras o expresiones del guion. El elenco es maravilloso, a muchos los seguía y había visto sus trabajos. Por ejemplo, siempre me he fijado mucho en la carrera de Emilio Palacios porque es un actor joven de Málaga y me quería ver reflejado en él. A María Morales y Mara Guil también las seguía mucho y conocerlas ha sido un absoluto placer. Con María en concreto he compartido muchas secuencias por lo que he congeniado mucho con ella. Con Pedro Romero y Carmen Daza comparto una amistad desde hace años y vernos los tres envueltos en un proyecto tan grande ha sido un sueño y nos ha unido mucho más. A otros los he descubierto y me he quedado completamente enamorado de todos. Con muchos no he compartido ninguna sola secuencia, pero detrás de las cámaras hemos pasado muchos ratos de risas y conversaciones muy interesantes.

¿Y la experiencia de trabajar con los directores Chiqui Carbante y Luis Prieto?

–Tener la experiencia de trabajar con dos directores diferentes en mi primer gran proyecto creo que ha sido buenísimo para mí. He podido ver y comparar dos formas de trabajar diferentes, por lo que no puedo estar más contento.

¿Qué temas trata ‘Honor’?

–Me interesa mucho cómo trata la diferencia de clases. Cómo tu contexto y de dónde vienes puede cambiar y condicionar tu vida de una manera que normalmente no imaginamos y es así. Creo que nos invita a reflexionar sobre los prejuicios que ejercemos hacia las decisiones que toman los demás. También trata la mentira, la corrupción y la importancia de los lazos familiares y las relaciones afectivas.

¿Por qué el público debería ver la serie?

–Por el vértigo que te hace sentir con cada paso que se da y cada peldaño que se sube o se baja conforme transcurre la trama creo que es una sensación y un sabor que todo espectador busca cuando ve una serie. ¿Qué papeles te gustaría interpretar en un futuro? –Siempre me han llamado la atención los antagonistas, pero la verdad que no pienso mucho qué papel me gustaría interpretar. Lo que sí tengo claro es que quiero retos y seguir evolucionando.

¿Alguna anécdota de rodaje?

–Recuerdo que un día mientras comía junto a Onil (Ganduly), el director de producción, estaba comentando que no tenían localización para una secuencia en un restaurante. Entonces le propuse que podíamos grabar en el restaurante Casa Joaquín de mi pueblo, que es de familiares mios. Le enseñé fotos al director de arte y le encantó. El día de rodaje para mí fue el más difícil en cuanto a nervios. Tenía la misión de que todo el equipo de rodaje estuviera cómodo y se llevara una gran impresión de mi pueblo, además me cohibía ver a tantos paisanos interesados en el rodaje y dándome ánimos y cariño. Fue realmente especial grabar en Los Palacios y Villafranca, más aún en el bar en el que he pasado gran parte de mi infancia y en el que he vivido los momentos especiales de mi vida. Fue la primera vez que mi familia me vió trabajar desde dentro. Al finalizar la jornada Gloria García, de maquillaje, que también es de Los Palacios, y yo le regalamos a todo el equipo dulces típicos del pueblo. Mi padre fue con Onil a la cooperativa de Las Nieves y le compró tres cajitas de tomates de Los Palacios, de nuestro Bombón Colorao que Onil se encargó de repartir entre todo el equipo. Quiero agradecer además la implicación del Ayuntamiento de mi pueblo por las facilidades de rodaje que le puso a la productora ya que tuvimos que rodar otras escenas en diferentes localizaciones de Los Palacios y Villafranca. Fue un orgullo que todo saliera bien y que todos se fueran con una buena imagen de nuestro pueblo.

¿Qué aspiraciones tienes?

–Seguir aprendiendo y desarrollándome como actor es mi objetivo número uno.

¿Con qué director te gustaría trabajar?

–Soy muy fan de Fernando León de Aranoa.

¿Qué objetivos o proyectos te planteas en un futuro próximo?

–Creo que esta es una industria impredecible y es muy pretencioso por mi parte ponerme un objetivo tangible. Lo más importante para mí es adquirir más conocimiento y más experiencia y así seguro que podré trabajar más y mejor.

PACO MÁRQUEZ BAENA

Comenzó sus estudios de Arte Dramático en 2017 en la ESAD de Sevilla donde empezó a hacer teatro amateur y algunos cortometrajes. Al poco tuvo una pequeña experiencia profesional en un spot publicitario.

En 2018 se especializó como Stuntman (especialista de cine) y trabajó como doble en algunas producciones.

Con la llegada de la pandemia decidió formarse en la interpretación ante la cámara debido a que la ESAD carece de esa especialidad. Fue así como en 2020 entró en el Laboratorio de Interpretación de Sevilla y conoció a Beatriz Rojas y Antonio Mondéjar, sus representantes.

Fue a partir de entoces cuando tuvo la oportunidad de aplicar sus cualidades interpretativas a más castings y pruebas consiguiendo así algunos papeles. Trabajó en la docu-ficción ‘Juanito’, dirigida por Juan Miguel del Castillo y en la película de Alessandro Pugno ‘Animal-Humano’.

'HONOR', YA EN ATRESPLAYER

La nueva serie original de Atresmedia TV es la adaptación de la exitosa serie israelí Kvodo que alcanzó una gran popularidad gracias a 'Your Honor', su versión estadounidense, protagonizada por Bryan Cranston. Desde esta domingo, los suscriptores premium de Atresplayer ya pueden disfrutar cada domingo de un nuevo capítulo de la serie. De esta forma, Honor, dirigida por Luis Prieto y Chiqui Carabante, se puede ver en primicia y en exclusiva en la plataforma de pago de Atresmedia meses antes de su llegada al prime time de Antena 3, como es habitual en las series de la cadena.

Protagonizada por Darío Grandinetti, el elenco de Honor se completa con Paco Márquez, María Morales, Mercedes León, José Luis García-Perez, Mara Guil, Emilio Palacios, Amin Hamada, Joaquín Nuñez, Cecilia Gómez, José Ramón Serra, Carmen Daza, Victoria Mora, Patricia Ross y Ana Peregrina, entre otros.

Honor, que cuenta con 8 capítulos de 50 minutos de duración, propone un thriller emocional, criminal y jurídico que abordará el dilema moral de un reputado juez que tendrá que decidir qué está dispuesto a hacer por salvar a su hijo tras protagonizar un atropello mortal que le puede arruinar la vida. Honor es una producción de Atresmedia TV en colaboración con Portocabo.

Montse García y Alfonso Blanco son los productores ejecutivos de esta ficción del sello Series Atresmedia. Lucía Alonso-Allende es co-productora ejecutiva. Onil Ganguly es el director de Producción, mientras que María Rodrigo es la encargada del Casting. El equipo de guionistas está formado por Samuel Pinazo, Roberto G. Méndez, Nina Hernández, Carlota Dans, Isa Sánchez y Daniel Martín. Al frente de la dirección de Arte está Jero Bono. Alejandro Espadero como director de fotografía y Eva Camino en diseño de vestuario. La composición musical corre a cargo de Zeltia Montes.

Esta nueva ficción de Atresmedia TV ha contado con la colaboración de los Ayuntamientos de Sevilla y Cádiz y las Film Commision de ambas ciudades.