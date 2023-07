El comisario Villarejo teme que si es condenado sufra un "falso suicidio" en prisión

Cargando el reproductor....

"Si al final triunfa el estado profundo no creo que me traten bien en prisión", ha advertido el comisario jubilado José Villarejo volviendo sobre la tesis de que puede ser víctima de un falso suicidio si vuelve a la cárcel, y ha arremetido duramente contra las "malas artes" de la Fiscalía Anticorrupción.



A su llegada a la Audiencia Nacional para la celebración de una vistilla para valorar su ingreso en prisión tras ser condenado a 19 años en el primer juicio por el caso Tándem, Villarejo ha querido hablar con los periodistas antes de entrar porque no tenía claro si luego "iba a salir" por su propio pie.



Las palabras más duras han sido contra la Fiscalía Anticorrupción, que es la que ha pedido la celebración de esta "vistilla", y tras acusarla de filtrar que esta comparecencia se iba a dejar a septiembre para presionar al tribunal, ha expuesto que resulta evidente que no hay riesgo de fuga cuando, según ha destacado, "he tenido el fin de semana para huir".Aún así, ha manifestado que se encontraba tranquilo "con el tribunal" porque pese a la "severidad de la pena" impuesta "ha sido muy correcto" con él y le ha permitido ejercer en libertad su derecho de defensa. La Sala le excarceló poco antes del juicio tras permanecer más de tres años en prisión provisional por esta causa, meses ante de cumplir el límite máximo de 4 años.Su desconfianza es por tanto con la Fiscalía, de la que ha dicho que espera que solo "pretenda conculcar mi derecho de defensa", en el sentido, ha explicado, de que le será imposible defenderse porque no tendrá acceso a ordenador, entre otras cosas.Además ha acusado al Ministerio Público de "encubrir" las torturas "físicas y psicológicas" que asegura que sufrió en prisión y ha lanzado también graves acusaciones contra funcionarios de prisiones y el director de la cárcel en la que estuvo preso y que fue la de Estremera."Si al final triunfa el estado profundo no creo que me traten bien en prisión", ha subrayado para después recrear lo que sucedería si aparece muerto en su celda: "dirán que Villarejo estaba solo en la celda, nadie entró ni salió" o pueden también, ha añadido, "alterar el visionado" de las cámaras. "Todo eso lamentablemente ocurre", ha denunciado el comisario jubilado.Por ello ha destacado que mientras siga vivo, aunque sea dentro de la cárcel, seguirá denunciando lo que sabe en los medios de comunicación, según él, "los únicos que me puede salvar de los abusos".