El PNV dice haber parado a la derecha y pide a Sánchez una oferta para apoyarle

Cargando el reproductor....

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha asegurado este jueves que ha sido su partido el que ha parado a la derecha y ha pedido al candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, que haga "una oferta programática" para apoyar su investidura y respaldarle toda la legislatura.



En Radio Euskadi, Ortuzar ha explicado que horas después de conocerse los resultados de las elecciones del domingo mantuvo "una conversación clara pero cordial" con el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quién le transmitió la "rotunda" negativa de su partido a iniciar una negociación para facilitar su investidura como presidente del Gobierno.



Según ha contado, en esa conversación constató que "la única opción aritmética" del PP "es sumar con Vox" y que el PNV es "incompatible" con esa formación. Además, las manifestaciones de Feijóo en campaña sobre su "posible programa de gobierno eran radicalmente contradictorias con lo que defiende el PNV".Por ello, "el voto útil" en Euskadi "también en las elecciones españolas" es el del PNV, que ha sido "quien ha parado a la derecha".Ha afirmado que Pedro Sánchez aún no se ha puesto en contacto con él y ha dicho que sus vacaciones, "cuando el resto seguimos trabajando" le dan "cierta envidia". "Quiere esperar hasta ser o él o el caos; o él o el bloqueo o unas nuevas elecciones", pero "le faltan votos y debería atender un poco mejor a quién les va a pedir el voto", ha considerado."Ahora tendrá que ser él quien, solemnemente y de manera oficial", plantee su oferta programática al pedir los votos a "los soberanistas vascos y catalanes"."Ahora es Pedro Sánchez el que nos tiene que decir para qué quiere nuestros votos y nos tendrá que hacer un planteamiento global para estos cuatro años en cada ámbito y, especialmente, en el ámbito del modelo territorial del Estado y del encaje nacional de la realidades nacionales de Euskadi y Cataluña", ha reflexionado.Además, "supongo que Junts querrá hacer valer esa posición y que sus posiciones políticas salgan fortalecidas de esa negociación" porque "lo que nadie puede pretender es que el otro le dé un voto gratis, porque si no viene la derecha".Por eso, espera a comprobar "cuánta voluntad política van a poner el Partido Socialista y Pedro Sánchez" para que quienes le tienen que dar el voto en la investidura lo hagan "convencidos y contentos y no resignados" y exponer qué programa legislativo va a poner sobre la mesa.Lo primero que espera el PNV de ese nuevo Gobierno sería que completara el Estatuto de Gernika, que hasta ahora no lo ha hecho "por falta de voluntad política".