Tezanos opina que la repetición sería "un desastre" que pagarían los partidos responsables

El presidente del CIS, José Félix Tezanos, ha opinado esta noche que la repetición de las elecciones generales sería "un desastre" que pagarían los partidos "responsables de ella", como ya ocurrió con Ciudadanos y Podemos.



"La repetición (que incluso habría que quitarla del lenguaje común en estos momentos) sería un desastre", ha asegurado Tezanos en una entrevista en La Noche en 24h, de TVE, pues "el ciudadano tiene para esto una inteligencia muy grande" y "las repeticiones siempre las pagan los partidos que son responsables de ella".



"En las últimas elecciones hubo dos partidos, Podemos y Ciudadanos: Ciudadanos prácticamente desapareció y Podemos quedó muy mermado porque se les vio como responsables", ha afirmado el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas.Para Tezanos, "el que se ve como responsable de eso (la repetición) la paga", además de que "una repetición no produce resultados muy distintos".El presidente del CIS ha afirmado que la institución ha acertado en las encuestas "con la estimación" de lo que iba a ocurrir, ya que la opinión pública es "fluida" y las encuestas "son fijas para un momento determinado", pero no se sabe el resultado final porque "eso va a seguir fluyendo"."En intención de voto directo, la encuesta preelectoral daba por delante al PP y las diferencias eran de uno o dos puntos, que es lo que ha sido al final", ha explicado.Tezanos ha subrayado que no hay que perder de vista que "hay un partido que está por delante, que tiene el 33 % de los votos, pero el otro partido tiene prácticamente el 32 % y probablemente después de que se compute el voto exterior va a haber un punto de diferencia entre los dos".En su análisis de los resultados, ha asegurado que la derecha en España "está en torno a 11 millones ciento y pico mil (votos), sumados los dos partidos que hoy por hoy se ubican en eso, y la izquierda está en 12.200.000, es decir, que hay un 48 % en la izquierda de la opinión pública que ha votado, un 46 % en la derecha, y en torno a un 3 % en el centro, partidos muchos de ellos nacionalistas".