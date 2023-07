EH Bildu cree que Junts "irá modulando" su postura ante la investidura de Sánchez

Cargando el reproductor....

La diputada electa de EH Bildu por Guipúzcoa Mertxe Aizpurua se ha referido al papel de Junts tras los resultados del 23J y ha considerado que "todavía faltan muchos meses", pero que, a su juicio, la formación independentista catalana "irá moldeando o modulando" su postura ante la investidura del socialista Pedro Sánchez.

"Lo que espero, por el bien de todos, es que las cosas se hagan con responsabilidad y con discreción. Ojalá todo se lleve en silencio y como es debido, hasta que vuelva a su cauce", ha indicado en una entrevista con Euskadi Irratia, recogida por Europa Press.

Ha asegurado que mantienen "muy buena relación" con Junts, pero que "no les tenemos que decir lo que deben hacer". "Yo no me atrevería y, además, no es mi papel y no creo que deba hacerlo. Cada uno toma sus decisiones", ha añadido.

Aizpurua ha reiterado que, "si fueran necesarios", su formación daría sus votos en favor de una nueva investidura de Sánchez, porque, en su opinión, hay que "evitar el enorme riesgo" que supondría una nueva convocatoria de elecciones generales.

LOS CONTACTOS CON EL PSOE NO SE HAN INTERRUMPIDO

Ha señalado que el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, "puede decir lo que quiera", pero que con la calculadora en la mano los números no dan", por lo que "la única opción a día de hoy es formar un gobierno progresista". "No hay otra opción, y Feijóo puede vestir los resultados como quiera, pero los resultados son los que son", ha dicho.

Así, la representante de EH Bildu ha afirmado que los contactos con el PSOE "no se han interrumpido", pero que, "en una cuestión tan enredada como esta, la discreción es un requisito de primer nivel y no vamos a hablar demasiado sobre esto".

En este sentido, ha insistido en que su formación va a seguir actuando "como hasta ahora" y que no va a "adelantar demasiado", porque, según ha dicho, "el objetivo es que las cosas salgan bien y creo que los rumores y hablar demasiado es inútil hasta que haya algo seguro".

En todo caso, ha confirmado que, "si fueran necesarios", EH Bildu aportaría sus votos a la investidura de Pedro Sánchez. "Será así, porque, si no sale, la otra opción es ir de nuevo a unas elecciones, y debemos evitar el enorme riesgo de convocar unas nuevas elecciones", ha asegurado.

La diputada electa de EH Bildu ha afirmado que no le gusta hablar de "trueques o precios" de sus votos a cambio de la investidura de Sánchez, porque "son frases hechas que establecen la política como un mercado, y de lo que estamos hablando es de que no gobierne la derecha".

FRENO A LA DERECHA

"¿Podemos poner precio a que en España no gobierne la derecha?, ¿no es suficiente precio?. Me parece que no es sensato plantear ese tipo de cosas. Hacer frente a la derecha de ninguna manera es gratis, porque en política algunas cosas no tienen precio", ha destacado.

En todo caso, ha matizado que "plantearemos lo que ya hemos planteado durante la legislatura", en referencia a "el problema territorial y las reivindicaciones que tenemos como país", porque, en su opinión, "son cuestiones necesarias que algún día hay que abordar y poner encima de la mesa".

"Cada tema tiene su momento también en política, y hay que saber leer cuál es el momento adecuado. Espero y tengo toda la confianza en que, si se forma ese gobierno progresista, por lo menos, habrá ocasión de comenzar a hablar de eso, porque es algo que hay que hacer", ha dicho.

Por ello, ha asegurado que "pondremos todas nuestras fuerzas" en que haya un gobierno progresista en el Estado, porque "creemos que merece la pena" y que "los ciudadanos vascos nos lo han pedido así con sus votos". "Estas elecciones han dado un encargo, hay que leer lo que la gente quiere, y han sido muy claros: no quieren un gobierno de derechas, y nosotros vamos a poner todas nuestras fuerzas para que así sea y cumplir lo que la gente quiere", ha indicado.