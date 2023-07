El PSOE da por hecho que habrá pacto con Junts e intentará ir al rey con todos los apoyos

Cargando el reproductor....

El PSOE da por hecho que habrá pacto con Junts y con el resto de partidos progresistas para investir a Pedro Sánchez como presidente de Gobierno, aunque ha insistido en que no habrá amnistía ni referéndum en Cataluña, y confía en poder ir a la ronda de contactos con el rey con todos los apoyos necesarios.



Fuentes de la cúpula socialista señalan que van a hablar con los grupos "con calma" y a "negociar adecuadamente" para poder investir a Sánchez como presidente del Gobierno tras las elecciones generales del pasado domingo, y dan por sentado que lo lograrán, ya que se muestran muy confiados en que no habrá una repetición electoral y en que la legislatura avanzará con un gobierno liderado por el PSOE.



"Se conformará una mayoría progresista, de progreso", sostienen las mismas fuentes, que comentan que intentarán ir "con los apoyos" a la ronda de contactos con el rey Felipe VI, que es quien debe proponer a un candidato para la investidura, aunque aseguran que en el PSOE no tienen prisa para que llegue ese momento.



Desde Ferraz, aseguran que Sánchez será investido presidente incluso aunque el PSOE pierda algún escaño por el recuento del voto CERA (españoles residentes-ausentes que viven en el extranjero), pero no desvelan nada sobre las negociaciones con otros grupos por "prudencia", para así lograr que lleguen "a buen puerto".



Lo que dejan claro desde la cúpula socialista es que el PSOE no permitirá que haya una amnistía y un referéndum en Cataluña, como pide Junts, aunque están dispuestos a estudiar otros asuntos.



En el caso de Sumar, estas fuentes señalan que los contactos que el partido de Yolanda Díaz ha tenido con Junts no han sido en nombre del Gobierno, y subrayan que "quien articula las mayorías es el PSOE".



Por otra parte, el PSOE duda de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intente ir a una investidura ya que sería "ponerse demasiado en evidencia", y cree que ahora "está intentando aparentar que tiene probabilidades para no precipitar su caída", porque a su juicio "está tocado de muerte".



Las mismas fuentes no ven a Feijóo como líder de la oposición si prosperara una investidura de Sánchez y auguran que habrá primarias en el PP para elegir a un nuevo dirigente del partido, con la posibilidad de que se presente la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.



Pero subrayan que en el PSOE van a trabajar "con independencia de lo que haga Feijóo" para reeditar un Gobierno de Sánchez en la próxima legislatura, que no prevén que sea "muy prolija" en leyes, aunque sí tienen intención de aprobar presupuestos para 2024.