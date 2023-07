Vox asegura que si Feijóo consigue apoyos suficientes, no bloqueará su investidura

Cargando el reproductor....

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa, ha afirmado hoy que es posible que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, encuentre apoyos suficientes entre algunos "socialistas buenos", y ha asegurado que si logra reunir los votos necesarios, Vox no bloqueará su investidura.



En declaraciones a los periodistas antes de la Diputación Permanente del Congreso, Espinosa ha señalado que Feijóo puede convencer a "los socialistas de Page o de otros sitios de España" para impedir que haya un nuevo gobierno de la izquierda liderado por Pedro Sánchez.



"Si él lo consigue, desde luego Vox no va a ser obstáculo para evitar ese gobierno de destrucción nacional", ha garantizado y ha puntualizado que "de ahí a decir que vamos a entrar en un gobierno media un abismo".



Según Espinosa, no debe sorprender que Feijóo quiera pactar con el PSOE su investidura, porque desde que asumió el liderazgo del PP ha dicho que se siente "cómodo" con un pacto de Estado con los socialistas.



"No veo ninguna sorpresa, me parece coherente dentro de su discurso. Ahora, que ¿eso ha tenido consecuencias que han evitado una suma de PP y Vox?, pues probablemente, pero nadie podrá acusar al señor Feijóo de ser incoherente. Él ha dicho ahora, lo que está diciendo desde un principio", ha recalcado.



En su opinión, es complicado saber si se podrá conformar una mayoría suficiente tanto por el bloque de la derecha como por el de la izquierda o si habrá que repetir las elecciones.



"Es muy difícil de pronosticar, el que haga ahora un pronóstico es muy seguro que se acabará equivocando. Tenemos que esperar a ver", ha señalado Espinosa, para quien "no está todo hecho" y la legislatura "no está consolidada ni confirmada".



Pero ha incidido en que lo sí se sabe es que Sánchez "se ha ido de vacaciones". "Debe ser el momento apropiado, tal y como está España, para que el presidente se vaya", ha ironizado.