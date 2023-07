Otegi (EH Bildu): "Si hace falta votar a favor de la investidura de Sánchez, lo haremos"

Cargando el reproductor....

El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha recordado este martes que esta coalición facilitó con su abstención la anterior investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, y ha añadido que si en esta ocasión "hace falta votar a favor", lo harán.



"No ponemos precio ni líneas rojas en público e intentaremos evitar una repetición electoral", ha asegurado en una entrevista en Radio Euskadi.



Otegi ha expuesto también que "no depende solo de EH Bildu" y sus seis diputados electos impedir el gobierno del "bloque reaccionario" de PP y Vox, y se ha referido a Junts, cuyos siete votos serían decisivos para que Sánchez fuera investido presidente.



"Desde el respeto a la decisión que adopten en Junts, mi reflexión es que en Cataluña, al igual que en Euskadi, se ha votado masivamente para evitar el triunfo del bloque reaccionario y considero que la prioridad de ambos pueblos es esa", ha argumentado.



Ha pedido un "ejercicio de responsabilidad" a la propia Junts, pero también al PSOE que, en su opinión, "tiene que ser consciente de que tendrá que hablar con normalidad de determinado asuntos, en referencia a la plurinacionalidad y la autodeterminación.



Su consejo para ambos partidos, según ha precisado, es "debatir poco en público y mucho en privado".



Respecto a la petición de la Fiscalía para que se ordene de nuevo la busca y captura e ingreso en prisión del expresidente de la Generalitat y dirigente de Junts, Carles Puigdemont, justo el día después de conocerse los resultados electorales, Otegi ha opinado que "parece evidente" que es un "intento de entorpecer" un posible acercamiento entre PSOE y Junts.



"En España no hay independencia judicial", ha considerado.