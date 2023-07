Pablo Iglesias recomienda a Sánchez que "envíe a Santos Cerdán a Waterloo"

Cargando el reproductor....

El exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, ha recomendado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "envíe" al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, "a Waterloo" para que negocie su investidura con el expresidente catalán Carles Puigdemont.



Así lo ha dicho en RAC1, en el transcurso de una entrevista-tertulia con el secretario general de JxCat, Jordi Turull, quien advirtió de que no ve la investidura de Pedro Sánchez "por ninguna parte ahora mismo" y emplazó al independentismo a aprovechar esta "ventana" de oportunidad para "rehacer la unidad estratégica" y plantear unas condiciones al PSOE que pasen por "amnistía y autodeterminación".



En las elecciones generales de ayer domingo, JxCat obtuvo siete escaños en el Congreso, que son claves para que el PSOE pueda investir a Sánchez.



Por ello, Pablo Iglesias considera que hay que tratar de explorar la "ventana" de la que ha hablado Turull: "A partir de ahora, el PSOE puede hacer dos cosas".



Una, según Iglesias, es decir que a Sánchez le "basta con la presión" para doblegar las reticencias de JxCat, dando por hecho que "nos van a dar la abstención porque no dárnosla es algo que no se pueden permitir".



La otra opción que pueden escoger los socialistas es "enviar a Santos Cerdán a Waterloo".



"Yo haría lo segundo, pero cada uno es libre de hacer lo que considere", ha sugerido.



Iglesias ha reconocido que la negociación con JxCat "no será sencilla", pero si Turull "ha dicho ventana ya está todo dicho".