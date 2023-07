El PP no cree que España tenga otra salida que un Gobierno encabezado por Núñez Feijóo

Cargando el reproductor....

El Partido Popular no cree que España tenga otra salida que explorar "fórmulas alternativas" con el PSOE para que Alberto Núñez Feijóo presida el nuevo gobierno en solitario con pactos puntuales, frente a un Ejecutivo apoyado por independentistas que "no ocultan sus intenciones".



En una entrevista en Onda Cero recogida por EFE, el portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, ha insistido en que Núñez Feijóo tomará la iniciativa para intentar su investidura, porque entienden que los resultados de ayer abocan a un bloqueo de la legislatura o a la repetición electoral.



El PP ganó las elecciones generales al lograr 136 escaños, aunque sin la mayoría suficiente para gobernar, seguido del PSOE, que obtuvo 122 diputados; Vox, 33, y Sumar, 31, unos resultados con los que la izquierda ve posible gobernar.



"Sé que es muy difícil plantearlo hoy (un gobierno liderado por Feijóo), pero es que no creo que España tenga otra salida", ha indicado Sémper, quien ha considerado que, en este escenario, lo mejor para el país es que el partido que ha ganado las elecciones interpele al PSOE para ver si está dispuesto a explorar fórmulas alternativas.



Tras insistir en que la "única alternativa razonable" para el país "pasa por tener una visión de Estado", ha dicho que Feijóo se lo trasladará a Sánchez, así como su voluntad de que España no dependa de la gobernabilidad de Bildu, de los independentistas y de los que no creen en la convivencia española.



El dirigente popular, que ha ironizado con que anoche vio a un Sánchez "muy contento pese a tener que sentarse a negociar con Puigdemont, ERC y Bildu", ha hecho hincapié en que el precio del apoyo de los independentistas ya se sabe cuál es, y se ha preguntado que si de verdad ese es el futuro que quieren para España.



En otra entrevista en Telecinco, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha advertido del riesgo de bloqueo absoluto para el país que supondría un gobierno encabezado por Sánchez con los partidos separatistas e independentistas.



Y en esa línea ha recordado que los independentistas quieren subir el precio de su apoyo a Pedro Sánchez y avanzar en la independencia.