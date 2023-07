El PSOE pide "máxima prudencia" tras las encuestas y esperar al recuento oficial

Cargando el reproductor....

La ministra de Educación y portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Pilar Alegría, ha pedido "máxima prudencia" tras los sondeos difundidos al cierre de los colegios electorales, que apuntan a una posible mayoría absoluta de PP y Vox, ya que considera que hay que "esperar" al recuento oficial.



"Cuando todavía no hemos empezado con el recuento oficial de papeletas, el titular es máxima prudencia. Hay que ser prudentes, esperar a que se vaya haciendo ese recuento, con las papeletas del Senado se alargará. Por tanto, apelar a la prudencia y seguramente dentro de unas horas tendremos un resultado mucho más avanzado", ha dicho en una declaración sin preguntas en Ferraz.



El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, aún no ha llegado a la sede del partido en Ferraz para seguir el escrutinio electoral, pese a que su llegada estaba prevista sobre las 20 horas.



En cambio, en Ferraz ya aguardan resultados ministros socialistas como Nadia Calviño, Teresa Ribera, María Jesús Montero, Félix Bolaños, Margarita Robles, Pilar Alegría, José Manuel Albares, Pilar Llop, Diana Morant, Miquel Iceta , así como la mayoría de miembros de la Ejecutiva Federal del partid, como la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y el secretario de Organización, Santos Cerdán.



Por el momento no hay nadie congregado en los alrededores de Ferraz, más allá de los periodistas que aguardan la llegada de Sánchez y de otros representantes socialistas.