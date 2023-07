Tres vocales con síntomas de embriaguez: la anécdota en Castilla y León

Cargando el reproductor....

Las 4.527 mesas electorales de Castilla y León se han constituido con normalidad este 23 de julio, con la anécdota de que en Santa Marta de Tormes, en Salamanca, que está en fiestas, los dos suplentes de la presidenta, que estaba con gastroenteritis, presentaban síntomas de embriaguez, lo mismo que en el caso de un vocal de Arenas de San Pedro, en Ávila, sin la coartada festiva en este caso.



La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha detallado en rueda de prensa el arranque de la jornada electoral, con la normalidad como nota general, rota por lo que ha calificado de "curiosidades", y con las fiestas patronales que "han ayudado a las incidencias"



Barcones ha explicado que a las 9.25 horas estaban todas las mesas de la Comunidad Autónoma constituidas, con la "normalidad más absoluta", y "los pequeños retrasos que se han producido se han debido a que faltaba alguno de los titulares de la mesa y han tenido que ser reemplazados por los suplentes".



UN ERROR EN EL ORDEN DEL SUPLENTE EN LA ALBERCA (SALAMANCA)



En La Alberca, en Salamanca, faltaba el segundo vocal titular y por error se ha constituido la mesa con el suplente del primer vocal, no del segundo y cuando se han dado cuenta han tenido que buscar al suplente del segundo vocal que ya se había ido del colegio electoral a su casa, ha explicado la delegada del Gobierno.



Por ello han tenido que hacer un nuevo acta de Constitución de la Mesa y se han constituido finalmente a las 9:15 horas de la mañana, por lo que la mesa electoral ha decidido que cerrará un cuarto de hora más tarde, a las 10.15 horas.



LAS FIESTAS PATRONALES "HAN AYUDADO A LAS INCIDENCIAS"



También en Salamanca, en Santa Marta de Tormes, que son fiestas, la presidenta titular de una mesa se ha presentado, como era su obligación, pero significando que tenía gastroenteritis y que era conveniente que se procediera a su sustitución.



Barcones ha explicado que "la curiosidad ha sido que los dos suplentes de esta persona habían cumplido con su obligación de estar presentes en el colegio electoral, en la Constitución de la mesa, pero presentaban síntomas evidentes de embriaguez de embriaguez", por lo que la titular ha decidido quedarse.



OTRO VOCAL BEODO EN ARENAS: LO HA SUSTITUIDO EL SEGUNDO QUE HA IDO A VOTAR



Asimismo, uno de los vocales que tenía que constituir una de las mesas de votación en la localidad abulense de Arenas de San Pedro (6.300 habitantes), ha tenido que ser sustituido al haber acudido beodo a primera hora de la mañana, siendo sustituido por la segunda persona que ha acudido a votar.



Según ha explicado la Delegada del Gobierno en Castilla y León, Virgina Barcones, este hombre presentaba "síntomas de haber pasado una noche mucho más larga", debido a "una ingesta -de alcohol- por encima de lo permitido".



Por ello, esta mañana se ha seleccionado inicialmente al primer votante que ha acudido a la mesa, pero al superar los 65 años se ha librado de ejercer como vocal, algo que no ha sucedido con el segundo votante, quien ha sido seleccionado finalmente.



Se da la circunstancia, que este segundo votante había acudido a primera hora porque tenía que llegar a trabajar a Madrid, pero esta situación se lo ha impedido.



A ALGUNO SE LE HAN PEGADO LAS SÁBANAS



En La Espina, en León, un miembro de mesa suplente se ha brindado para ir a buscar a su casa al titular y ha vuelto con él, ya que se le habían pegado las sábanas, lo que ha ocurrido en algún otro municipio pequeño.



Por otra parte, la delegada ha explicado que han aparecido sendas pintadas en Segovia capital, en Vega de Valcarce, León, en dos colegios de Valladolid y en Aranda de Duero, en Burgos, que han sido borradas.



Además, la jueza de paz de Cacabelos, el León, ha dimitido y no había sustituto para recoger las actas y papeletas, por lo que la Junta electoral ha decidido que sea la Guardia Civil quien custodia de las actas y papeletas hasta que las recoja el juez de paz de Villafranca del Bierzo cuando se dirija a la Junta electoral.