EFFIC, premiada por ULI por la rehabilitación eficiente de viviendas en España y Portugal

Urban Land Institute (ULI) ha concedido la primera edición de su premio Iberia Proptech Innovation Challenge a EFFIC, como plataforma de rehabilitación eficiente de viviendas y edificios de España y Portugal.

ULI ha destacado al agente rehabilitador de Aliseda Inmobiliaria y Anticipa Real Estate por su impacto a corto y medio plazo en la descarbonización del sector inmobiliario residencial, informa EFFIC este viernes en un comunicado. EFFIC representará a España y Portugal en la fase final de esta competición, que se celebrará en octubre en Copenhague (Dinamarca), junto a los premiados de otros países europeos.

FONDOS NEXT GENERATION

El consejero delegado de Aliseda y Anticipa, Eduard Mendiluce, ha explicado que impulsaron la plataforma para "la mejora de la eficiencia energética del parque inmobiliario, a través de los fondos europeos Next Generation". Thank you for watching Se creó en 2022 para favorecer que comunidades de propietarios y particulares alcancen los objetivos de eficiencia energética: hace el estudio energético del inmueble, facilita la financiación de la parte no subvencionable de la obra, hace la reforma, y lleva la tramitación de las ayudas europeas y del certificado energético para el cliente.

Entre las actuaciones de EFFIC están las reformas de fachada, cubierta, mejora del aislamiento de edificios y cambio de ventanas, instalación de sistemas de aerotermia y geotermia, sustitución de calderas y ascensores, instalación de repartidores de costes energéticos y de iluminación led y obras de mejora de la accesibilidad.