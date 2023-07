Rodríguez Zapatero: "Quien va a seguir yendo en el Falcon es Pedro Sánchez"

Cargando el reproductor....

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha mostrado este viernes convencido de que, tras las próximas elecciones, "quien va a seguir yendo en el Falcon es Pedro Sánchez" porque "no va a haber sorpresa, va a haber sorpresón".



En el último día de la campaña electoral, Zapatero ha participado en el acto de cierre de campaña que el PSOE de Cádiz ha celebrado en el "Aulario La Bomba", al que ha acudido también la gaditana Bibiana Aído, la primera ministra de Igualdad española bajo su gobierno.



Frente a ella, y tras recordar los ataques que sufrió de la oposición, y cómo esta sigue diciendo "es que nos hemos pasado con la igualdad", Zapatero ha aclamado que "el feminismo no ha hecho más que empezar".



"Queda mucha tarea por hacer" ha afirmado para poner como ejemplo al candidato a la presidencia del PP, Alberto Nuñez Feijoó, que ha comentado que la vicepresidenta y candidata de Sumar, Yolanda Díaz, "de maquillaje sabe mucho".



"Cuando uno habla así, es porque sale de dentro, porque eres un machista", ha afirmado en el mismo acto el ministro del Interior y cabeza de lista del PSOE de Cádiz, Fernando Grande-Marlaska.



El expresidente ha afirmado que en esta campaña electoral "ha habido demasiadas mentiras" pero "las urnas tienen que decir la verdad".



Zapatero ha defendido el "mérito" de Pedro Sánchez y su gobierno por "haber aguantado esa jauría de insultos" que "es lo único que ha hecho durante cuatro años la oposición", un PP que no ha ofrecido "ni una alternativa" ni ha pedido "el perdón que deben al pueblo español" por los casos de corrupción que han afectado al partido.



Ha contrapuesto el gobierno "honesto y limpio" de Pedro Sánchez frente a un líder de la oposición que no ha reconocido que es "falsa" su afirmación de que el presidente del Gobierno español había obstruido a la Justicia en el caso Pegasus.



"Es muy grave. Quiero el teletipo, dónde está el teletipo, que enseñen el teletipo. No hay excusas, ya hay Internet", ha ironizado Zapatero mientras se mofaba de que Feijoó haya reconocido hoy que cuando viajaba con Marcial Dorado "no era narcotraficante, sólo contrabandista".



Tras subrayar el respeto del PSOE por la democracia, los votos y por la tarea de oposición de un partido, el expresidente ha animado al partido a "volver a enamorar nuevamente a los andaluces".



Quiere, ha dicho, ver "una reconciliación", "un reencuentro" y "volver a ver a la mejor pareja de la democracia" española



"Sabemos muy bien que gracias al apoyo mayoritario que los andaluces dieron históricamente al PSOE, cambió españa, logramos ser una país más avanzado, más justo y reconocido mundialmente"..



"Dicen que estoy desatado, no lo creáis, estoy decidido a pedir el voto por Pedro Sánchez, como se pidió en su día por Felipe González y como lo pedí por mi", ha añadido.



Zapatero ha cuestionado por qué en el PP "quieren dañar la confiabilidad de la democracia", cuando el país tiene "un sistema electoral ejemplar en el mundo que siempre ha sido limpio".



El ministro del Interior y cabeza de lista en la lista del PSOE de Cádiz al Congreso de los Diputados, Fernando Grande-Marlaska ha agradecido a Zapatero que se haya "arremangado" en esta campaña para defender "el gobierno de la decencia".



Ha contrapuesto que mientras Feijoó decía que no conocía a que se dedicaba Marcial Dorado "otros en esos momentos, y uno personalmente, se dedicaban a investigarlo y a meterlo en prisión".



El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha criticado la "campaña sin escrúpulos" contra un gobierno "patriota" porque "patriota es lo que ha hecho este gobierno, que han aprobado 200 leyes" para "seguir avanzado" y ha pedido que no se haga un "voto masoquista" hacia aquellos que van a erosionar derechos.