Los suicidios de adolescentes se dispararon un 32% de 2019 a 2021, pero no por la covid

El número de suicidios entre los adolescentes de entre 12 y 17 años se ha disparado un 32,35 % entre 2019 y 2021 y, mientras en el resto de grupos de población hay una inmensa mayoría de hombres, éste es el único en el que las cifras se han igualado prácticamente por sexos.



Así lo concluye el "Informe sobre la Evolución del suicidio en España en población infantojuvenil (2000-2021)" elaborado por Alejandro de la Torre, investigador principal del Grupo de Investigación en Epidemiología Psiquiátrica y Salud Mental de la Universidad Complutense de Madrid, junto a investigadores del CIBERSAM, a partir de los datos de mortalidad del INE.



La investigación no incluye los últimos datos con respecto a mortalidad por suicidio de 2022, dado su carácter provisional; no obstante, ya apuntan a un recrudecimiento de las cifras, con 4.097 personas que se quitaron la vida en España ese año, un 2,3 % más que un año antes, una proporción que fue aún mayor en los menores de 20 años, en cuyo caso el aumento fue del 12 %.



LA COVID-19, DESCARTADA COMO CAUSA EXCLUSIVA



Esa tendencia creciente, de hasta un 5,5 % desde 2018, se ha dado en todos los grupos de población, con lo que el estudio publicado excluye la pandemia de covid-19 como causa exclusiva.



"La pandemia de covid-19 ha supuesto, en muchos sentidos, un cambio importante a nivel de salud mental en España. El número de casos de suicidio en población general se vio incrementado, aunque en la población de jóvenes y adolescentes este impacto no ha sido tan significativo ni se observan cambios en las comparaciones por sexo, nacionalidad y lugar de residencia", zanja el documento.



Aunque añade que "la ausencia de impacto tras la pandemia en las tasas de suicidio de jóvenes y adolescentes puede deberse a que todavía no haya pasado suficiente tiempo, y que surja un posible efecto retardado más adelante, ya que en los datos recogidos se observa únicamente la tendencia desde 2020 a 2021, y no con posterioridad".



Pero aunque los aumentos se han dado en todas las edades, del estudio se desprende un incremento significativo del número de suicidios de chavales de 12 a 17 años en el bienio 2019-2021 de hasta el 32,35 %, pasando de 34 a 45 fallecidos.



Solo en 2021 se registraron 336 muertes por suicidio en jóvenes de 12 a 29 años, unas "cifras alarmantes" según el estudio, que recuerda que ya es la primera causa de muerte en este grupo: de ellos, 173 tenían entre 24 y 29 años; 118 estaban en la franja 18-23; 45 tenían entre 12 y 17 años y dos estaban por debajo de los 12 años.



MÁS EN LOS MESES ANTERIORES Y POSTERIORES AL VERANO



De manera general, concluye el estudio, "existe un importante desequilibrio entre en el número de muertes por suicidio en relación con el sexo", ya que 3 de cada 4 fallecimientos son en hombres, de todos los grupos de edad.



La diferencia es mayor en la horquilla de 25 a 29 años (81,5 % en hombres y 18,5 % mujeres), pero ocurre al contrario en los adolescentes de 12 a 17, en los que la proporción ha evolucionado desde principios de siglo de 3:1 a 1:1, de modo que ahora se sitúa en el 55,6 % en el caso de los chicos y en el 44,4 % de las chicas.



También hay distinciones en cuanto a la época del año en la que lo hacen: si el patrón estacionario en los jóvenes y jóvenes adultos el refleja un incremento de los fallecimientos en los meses de verano y, posteriores, en el caso de los adolescentes se da en los anteriores y posteriores, es decir, marzo, abril, mayo y octubre.



Por último, el informe revela la distribución geográfica de los suicidios de jóvenes y adolescentes: la media nacional es de 3,69 por cada 100.000 habitantes pero hasta cinco provincias superan los 7: Ávila (11.67), Melilla (9.24), Palencia (8.24), Navarra (7.12) y, La Coruña (7.05).



No constan registros de casos de suicidio en jóvenes y adolescentes en las provincias de Cuenca, Guadalajara, La Rioja, Salamanca, Soria, Zamora y, Ceuta.