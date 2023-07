Un candidato de Vox compara el matrimonio homosexual con una unión de personas y animales

Cargando el reproductor....

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha pedido este jueves la dimisión del cabeza de lista de Vox al Congreso por la provincia de Cuenca, Mariano Latorre, por comparar el matrimonio homosexual con una unión entre personas y animales.



Gutiérrez se ha referido a la entrevista que ha concedido el candidato de Vox al medio digital "Enciende Cuenca", en la que, preguntado por si eliminaría los matrimonios entre el mismo sexo, ha dicho: "No podemos llamar matrimonio a todos porque con las mismas, mañana podemos llamar matrimonio a la unión de una persona con su gato".



Según ha informado el PSOE en nota de prensa, Gutiérrez ha opinado que este candidato de la formación de Santiago Abascal "no puede estar en las urnas este domingo" y, por tanto, se tiene que exigir de manera inmediata su cese o dimisión por unas declaraciones "tan insultantes y degradantes para la sociedad y la propia democracia".



No obstante, el dirigente socialista ha apuntado que la responsabilidad no solo es de Vox sino que "pasa también por el PP", ya que es "aliado del partido de extrema derecha" y ha añadido que esto es un claro ejemplo "de lo que pueden suponer los próximos cuatro años para el conjunto de los españoles" si PP y Vox consiguen gobernar tras las elecciones generales.



Además, ha tildado de "intolerable" que se permita en política que una persona que piensa así y hace este tipo de declaraciones siga siendo candidato de un partido político.



Por todo ello, ha reiterado que tanto si el PP como Vox tienen "un mínimo de conciencia democrática o de convicciones éticas", deben exigir la dimisión inmediata del cabeza de lista del partido de "ultraderecha" por Cuenca porque "es denigrante que haya candidatos en Castilla-La Mancha aspirantes a diputados que piensen que hay homosexuales que pueden ser perros", ha sentenciado.