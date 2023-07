Feijóo replica a Pedro Sánchez si le daba "vergüenza" estar con Otegi y ERC

Cargando el reproductor....

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha justificado su ausencia en el debate de RTVE asegurando que no le parecía "razonable" que el presidente del Gobierno y su vicepresidenta "debatiesen entre sí" sin que "estuviesen el resto de socios de la coalición", como ERC y Bildu, y se ha preguntado si al jefe del Ejecutivo le daba "vergüenza" estar con el coordinador general de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, o los líderes de Esquerra. A su entender, ese duelo televisivo no ofreció "ninguna novedad".

"Yo no sé si Sánchez sentía vergüenza de estar con Otegi, con ERC y con partidos de Puigdemont", ha recalcado Feijóo, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurara anoche que Feijóo no fue al debate porque "le da vergüenza comparecer" con el presidente de Vox, Santiago Abascal.

En una entrevista en RNE, que ha recogido Europa Press, el líder del PP ha señalado que el PP defendía un debate a siete porque esas fuerzas políticas "al fin y al cabo son necesarias para la investidura, en este caso, del candidato socialista". Por eso, ha indicado que no le parecía "razonable que solamente se escogiese a algunos de ellos" para ese debate.

"Y yo no tengo más que decir. Simplemente digo que para no asistir a un debate creo que he sido la persona más citada, lo cual acredita, que daba la sensación de que ayer estábamos viendo tres partidos políticos, que su objetivo no es ganar las elecciones, su objetivo es que el que las gane no pueda gobernar, y eso es una cosa distinta", ha enfatizado.

Feijóo, que ha confesado que se está medicando tras su lumbalgia para afrontar la recta final de campaña, ha reconocido que está "mejor". Este jueves tiene actos electorales en Valencia y Madrid y el viernes viajará a Málaga y después a La Coruña, donde pondrá el broche final a la campaña.



