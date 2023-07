El abogado del segundo maquinista del Alvia acusa a Cortabitarte del descarrilamiento

Cargando el reproductor....

El abogado defensor del maquinista Javier Illanes, que sobrevivió al accidente del tren Alvia ocurrido en julio de 2013 en Santiago de Compostela, ha señalado durante la fase de conclusiones del juicio del Alvia que el único responsable penal del descarrilamiento es el exdirector de seguridad de Adif Andrés Cortabitarte.



Apenas quedan tres sesiones de la vista en la que se dirimen las responsabilidades penales y civiles del accidente que se saldó con 80 fallecidos y casi un centenar y medio de heridos. En la sesión de este miércoles han intervenido hasta cuatro abogados para exponer sus conclusiones definitivas y señalar las acusaciones.



Aunque la mayoría de letrados que defienden a las víctimas han elevado a definitivas las condenas de cuatro años de cárcel por 80 delitos de homicidio por imprudencia profesional grave y 144 de lesiones tanto para el maquinista del tren, Francisco Garzón, como para el ex directivo de Adif, Andrés Cortabitarte; el Ministerio Fiscal a principios de mes decidió retirar la acusación contra el representante de Adif.



Sin embargo, el abogado defensor de Javier Illanes, maquinista que llevó el Alvia desde Medina del Campo hasta Ourense y que iba a bordo del tren cuando descarriló en la curva de Angrois, ha señalado como único culpable del siniestro al exdirectivo de Adif.



"Cortabitarte tenía el dominio del hecho y estaba en su mano haber evitado el accidente fuera cual fuera el factor humano que pudiera incidir en la circulación ferroviaria en la línea de alta velocidad 082", ha expresado.



Para el letrado, existe "un claro nexo causal" entre la conducta "irresponsable e imprudente" del exjefe de circulación de Adif, con "un absoluto desprecio al factor humano impropia del garante de toda la red ferroviaria nacional" en el ámbito de seguridad.



No obstante, ha expresado que la pena que pide para Cortabitarte se limita en su caso a las lesiones sufridas por Illanes, ya que entiende que "no están legitimados" para solicitar penas por fallecimientos y lesiones de otras víctimas, porque de haber sido así "se habría pedido la máxima condena".



El letrado ha afirmado que se adhiere al resto de informes emitidos por el resto de acusaciones particulares, sin estar de acuerdo con la petición de condena a Francisco Garzón por una cuestión de "congruencia", ya que todas las circunstancias que llevan a la condena de Cortabitarte "deberían llevar a la absolución del señor Garzón".



"Entendemos que el fiscal se percató de ello y prefirió la condena del maquinista a la del alto directivo de Adif", ha declarado.



"Cortabitarte ha sido perito en causas judiciales de accidentes catastróficos desde el año 2000", ha continuado el letrado, que ha reiterado que era "el máximo responsable a todos los niveles de la seguridad en Adif" y que debía haber evitado el descarrilamiento.



Según ha expresado, el accidente no es fruto de "una desgracia", sino de "la improvisación y las prisas en inaugurar la línea y una falta total, por imprudencia del director de seguridad, de instalar operativamente los sistemas de seguridad adecuados".



Además, ha afirmado que tanto la UTE encargada de realizar la línea como el evaluador independiente, Ineco, "no efectuaron ningún análisis de riesgos en los términos exigidos por la normativa".



Ha acusado a Cortabitarte de "querer trocear el sistema ferroviario para parcelar responsabilidades" y así "eludir sus obligaciones como garante de la seguridad ferroviaria".



Tras la fase de conclusiones, el juicio por el accidente del Alvia finalizará previsiblemente el próximo día 27 de julio, aunque la sentencia no se conocerá hasta finales de año.