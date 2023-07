Aznar pide el voto para que PP consiga "mayoría sólida"

Cargando el reproductor....

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha mostrado su apoyo al líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, y pide el voto para que el PP consiga una "mayoría sólida". "Tenemos que agrupar el voto en la única fuera de gobierno que es el PP", ha aseverado.

Ha sido durante un acto público que ha tenido lugar en el Casino Primitivo de Albacete a última hora de la tarde del martes, donde ha defendido su trabajo al frente del Partido Popular. "Si algo hice bien fue juntar todo lo que estaba a la derecha, de ahí surge el PP moderno, victorioso, que gana las elecciones, las mayorías, que gobierna el país y decide las cosas para el progreso", ha señalado.

En este sentido, ha pedido a los votantes que "acudan pronto a las urnas" y que "piensen bien" su elección, criticando a su vez el "sanchismo". "Los que estén dudando en votar al PP que piensen que no ayudar al PP es ayudar a Sánchez, y más vale ayudar al PP y pensar que lo que tenía que corregir ya lo ha corregido". "No estamos para saldar viejas cuentas, no se puede entorpecer la victoria del PP, hay que hacer mayorías", ha incidido.

Del mismo lado ha defendido el proyecto de Alberto Núñez Feijóo y ha dicho que, al igual que dijo él en 1996, Feijóo "vendrá a continuar con la historia de la democracia española".

NÚÑEZ ACHACA EL COLAPSO DE CORREOS AL 'SANCHISMO'

Durante el acto también ha intervenido el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, que ha criticado que Correos no haya previsto la petición de voto masivo. "Cómo no ha previsto Correos esto, la avalancha de peticiones, esto también es el sanchismo", ha apuntado.