Virales las imágenes, a gritos, de Ignacio Garriga (Vox) interrumpiendo su mitin

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, interrupmía este domingo por la tarde su discurso en un mitin en Badalona (Barcelona) para exigir a los Mossos d'Esquadra que disuelvan una protesta que tenía lugar a escasos metros del acto.

En el mitin, convocado muy cerca de la playa, en una zona céntrica de Badalona, debían intervenir Ignacio Garriga; el portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga; el vicepresidente de Acción Política del partido, Jorge Buxadé; y el candidato al Congreso por Barcelona, Juan José Aizcorbe.

Un grupo de manifestantes, algunos con banderas independentistas y con el arco iris del colectivo LGTBI, se ha situado unos metros por detrás de la zona reservada para el acto y han llevado a cabo una protesta mientras intervenía Ignacio Garriga, que ha decidido interrumpir su discurso.

"Voy a interrumpir este mitin y voy a contar los metros que tengo hasta esta gente, hasta que las fuerzas y cuerpos de seguridad no desalojen", ha exclamado Garriga, que ha golpeado el micrófono del atril y ha salido disparado hacia la zona donde estaban los manifestantes, para denunciar la proximidad con la que se les permitía llevar a cabo su protesta.

Bravo a @Igarrigavaz por defender la libertad política en Cataluña frente al separatismo totalitario que acosa a los catalanes.



De nuevo los mandos políticos de los Mossos incumplen la ley no evitando un boicot a un acto político en plena campaña. pic.twitter.com/fHKmnisdyR — VOX ?? (@vox_es) July 16, 2023

Los agentes de los Mossos destinados a garantizar la seguridad del acto se interpusieron entre los manifestantes y los asistentes al mitin de Vox, que intercambiaron gritos en unos momentos de tensión.

Y así es como actúa VOX (Ignacio Garriga - diputado en el Parlamento de Cataluña)



Y muchos de aquí pensando en votar a este partido político el #23J. Manda eggs!



pic.twitter.com/RPoxTEqAwE — M ? (@casasola_89) July 16, 2023

Garriga volvió posteriormente al atril: "Hasta que los cuerpos y fuerzas de seguridad no controlen esta manifestación ilegal, el mitin no va a continuar. Aquí no hay libertad política", afirmó, mientras los Mossos desplegaban un cordón policial para mantener a los manifestantes alejados del acto electoral de Vox.

"Es absolutamente intolerable que no se disuelva una manifestación ilegal a tan solo cinco metros de un mitin político", ha denunciado Garriga.