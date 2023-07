Sánchez suma nuevos mítines a la caza de indecisos y de últimos escaños en juego

Cargando el reproductor....

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha sumado nuevos mítines en la última semana de campaña, con paradas en Huesca, San Sebastián y Lugo, donde aspira a atraer a indecisos, consolidar escaños e incluso luchar por los últimos en juego para lograr una mayoría de izquierdas el 23J.



El PSOE había diseñado una campaña para las elecciones generales del 23 de julio con mucha presencia en medios de comunicación, por medio de entrevistas y debates, y pocos mítines, a diferencia de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, cuando Sánchez se prodigó en actos de partido por buena parte de España.



En cambio, en la recta final de la campaña del 23J, el PSOE ha fijado nuevos mítines de Sánchez en lugares muy concretos que va escogiendo en función de las encuestas y análisis diarios sobre perspectiva de voto.



Resulta muy llamativo el mitin previsto este lunes en Huesca, anunciado con 24 horas de antelación y que tiene lugar en medio de la cumbre de la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) en Bruselas, a la que asiste Sánchez.



En Huesca, donde Sánchez volará desde Bruselas en un avión comercial, y no en el Falcon, el PSOE pretende lograr el último escaño de los tres que hay en juego para el Congreso, y así pasar del único que tiene en la actualidad a dos.



Ocurre algo parecido en Gipuzkoa, donde el PSOE logró en las últimas generales un escaño de los seis en juego y pretende hacerse ahora con el último en el reparto y llegar hasta dos. Con este objetivo, Sánchez asistirá a un mitin el martes por la tarde en San Sebastián, tras finalizar la cumbre en Bruselas.



Sánchez ya viajó hasta Santander el jueves pasado también con el propósito de arañar un escaño en Cantabria y pasar de uno a dos, sumando el que se llevó en las generales de 2019 el PRC, que no se presenta en esta ocasión.



Por otra parte, el jueves Sánchez tiene previsto un mitin el jueves en Lugo, donde la meta de los socialistas es consolidar los dos escaños que tiene de un total de cuatro, y el viernes cerrará campaña en la localidad madrileña de Getafe, uno de los feudos del PSOE en esa comunidad.



Tratar de consolidar el voto progresista es una de las metas del PSOE, pero también atraer el voto de los jóvenes, las mujeres y los indecisos y luchar contra la abstención que, según ha dicho el propio Sánchez en sus mítines, sería equivalente a un "retroceso", por la posibilidad de que haya un Gobierno de PP y Vox.



Fuentes de Ferraz señalan que en más de 15 circunscripciones electorales el último escaño podría ser favorable al PSOE, y de ahí la necesidad de hacer hincapié en el voto en lugares tan específicos.



Además, desde Ferraz auguran que esta última semana de campaña van a "pegar un acelerón", animados por las cifras de "tendencia positiva" y por la encuesta del CIS, que este lunes vuelve a situar al PSOE en primer lugar el 23J, por delante del PP, en contra de la mayoría de los sondeos.



Ante la necesidad de consolidar una "remontada" y lograr al menos sumar una mayoría de izquierdas el 23J, Sánchez ha adoptado en los últimos días una actitud mucho más enérgica, dejando atrás el mal trago que supuso su actuación en el cara a cara con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.



Tanto en las entrevistas como en los mítines, Sánchez asegura que gobernará junto a la líder de Sumar, Yolanda Díaz.



Y en los actos celebrados este fin de semana en Valencia y en Barcelona ha tirado de épica y del espíritu de su 'Manual de resistencia' al afirmar que ganará las elecciones porque ganó dos primarias, una moción de censura y dos elecciones generales en 2019 "contra todo pronóstico", y señalar también que finalmente no tuvo lugar el 'sorpasso' al PSOE que algunos esperaban.



La apelación a los orígenes del PSOE son otra constante en los últimos mítines de Sánchez, en los que ha comparado la situación que vivió el fundador del partido, Pablo Iglesias, con la que vive él en la actualidad con una derecha "capaz de todo para llegar al poder".



Mientras tanto, el PSOE sigue muy atento en esta campaña a la actuación de Feijóo, contra el que han cargado este lunes en tromba los socialistas, al acusarle de mentir tras asegurar que el PP siempre ha revalorizado las pensiones respecto al IPC.



Y el PSOE sigue contando con la ayuda del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, muy involucrado con una agenda de entrevistas y mítines superior incluso a la del propio Sánchez, y que Ferraz ya ha empezado a anunciar oficialmente para que los medios le den seguimiento.