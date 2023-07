El incendio de La Palma evoluciona bien, con el esfuerzo concentrado en el Parque Nacional

Cargando el reproductor....

El incendio que afecta desde el sábado al noroeste de La Palma evoluciona de forma favorable, aunque se mantienen activos tres frentes, el más preocupante el que avanza en el Parque Nacional de La Caldera de Taburiente, de difícil orografía y acceso, pero lejos de zonas habitadas.



La meteorología sigue siendo favorable para contener el fuego, aunque no para la operatividad de los medios aéreos, ya que el problema en la mañana de este lunes, tercer día de incendio, es la inversión térmica, que mantiene las nubes, mezcladas con el humo, atrapadas a baja altura, y dificultan el ataque por los once helicópteros e hidroaviones movilizados, según han informado en rueda de prensa los responsables del operativo.



El fuego se originó el sábado de madrugada en el municipio de Puntagorda y se extendió al de Tijarafe, entrando en el Parque Nacional, en donde el fuego ha seguido avanzando por la noche.



Ha afectado a una superficie aún por determinar, pero que se calcula en unas 3.500 hectáreas (las estimaciones anteriores de 4.600 hectáreas fueron corregidas el domingo a la baja), con unas veinte edificaciones quemadas entre viviendas, cuartos de apero y bodegas.



El sábado se ordenó la evacuación de unos 4.000 vecinos de ambos municipios, aunque la mayoría de ellos, que habitan en los núcleos de Puntagorda y Tijarafe, desde la carretera LP-1 hacia la costa, ya fueron autorizados a regresar a sus casas en la tarde del domingo.



Según el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, este lunes es clave para acotar el desarrollo del incendio, porque se prevé que a partir del martes regrese el calor y las condiciones meteorológicas de temperatura y humedad se reviertan.



Montserrat Román, jefa de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de Canarias, ha advertido de que, pese a la evolución favorable, el incendio sigue activo "y se propaga activamente", sobre todo en la zona del Reventón y en Cruz del Llano.



Los dos hidroaviones del Ministerio de Transición Ecológica y el avión de carga en tierra Air Tractor desplazado desde La Gomera actúan preferentemente en el frente de La Caldera de Taburiente descargando espuma retardante, mientras en tierra trabajan los retenes del Parque Nacional y los bomberos llegados desde Gran Canaria.



A su frente está Federico Grillo, jefe de emergencias del Cabildo de Gran Canaria, quien ha informado de que el incendio fue bajando durante la noche y entrando en La Caldera.



El riesgo está en que si llega al fondo del cauce, se puede disparar y quemar toda la caldera, ha advertido.



Para evitarlo, la unidad del Parque Nacional está trabajando en la parte alta y los efectivos de Gran Canaria defienden la parte baja.



"Es una maniobra complicada y lo vamos a hacer con mucha cautela", porque las laderas son pronunciadas, muy abruptas, y caen piñas ardiendo, en una zona cargada de humo y en la que además se esperan vientos intensos por la tarde.



Manuel Miranda, consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, ha explicado que en el operativo trabajan este lunes 530 efectivos, apoyados por once unidades aéreas, y ha confiado en que a lo largo del día puedan llegar "noticias positivas".



En cuanto al origen del incendio, el presidente del Cabildo de La Palma ha dicho que sigue bajo investigación, por lo que no ha querido avanzar ninguna especulación.