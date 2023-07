Díaz pide a Feijóo a aclarar si prefiere modelo presidencialista al sistema parlamentario

Cargando el reproductor....

La vicepresidenta segunda del Gobierno y candidata de Sumar, Yolanda Díaz, ha instado este lunes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a aclarar si quiere promover una reforma de la Constitución para "avanzar hacia un modelo presidencialista", ya que critica al sistema parlamentario.



"Si el Partido Popular quiere cambiar la Constitución, que se lo diga a los españoles y las españolas", ha subrayado la también ministra de Trabajo en una entrevista en la Cadena Ser después de que este domingo Feijóo dijera en un mitin en Zaragoza que le parece que se perturba la democracia si el PSOE puede gobernar con pactos aunque tenga menos escaños que el PP.



Díaz ha indicado que el sistema parlamentario fijado en la Constitución funciona así, para añadir: "Yo soy profundamente constitucionalista, respeto el artículo 99, y si Feijóo quiere ir hacia un modelo presidencialista, que lo diga".



La líder de Sumar ha insistido en que Feijóo tiene que plantear una reforma constitucional si no está de acuerdo con la "clave del diálogo" que suponen los acuerdos parlamentarios que estableció la Constitución.



Díaz también ha pedido al candidato del PP que aclare su "amistad" con Marcial Dorado, "un narcotraficante de marca mayor no solo en Galicia, sino en todo el mundo", a quien conocía sobradamente "toda Galicia" en la época en la que era fotografiado en su yate.



Ha recordado, en este sentido, que Feijóo declinó postularse al liderazgo del PP en 2018 tras salir a la luz esas fotografías y que, sin embargo, sí lo hizo cuatro años más tarde, lo que "también sería bueno que lo explique", al igual que debería dar cuenta de "cuál es el sobresueldo que percibe del Partido Popular" y que oculta al Senado.



Si actuara con esa falta de transparencia un candidato progresista, "no le digo la que nos caería", ha señalado Díaz.



Ha resaltado también que Feijóo dice en sus mítines que alguien que miente no puede ser votado y que eso le parece "gravísimo" después de que en el debate en Atresmedia "toda España" le viera "mentir reiteradamente, mentir sin parar, mentir hasta límites insospechados".



"Es una vergüenza que alguien que quiere ser presidente del Gobierno se niegue a debatir", ha opinado sobre la ausencia prevista de Feijóo al debate en RTVE este miércoles.



Díaz ha apuntado que es una "trampa de la derecha" convertir el feminismo en una "guerra de sexos", porque Sumar defiende un feminismo emancipador en el que ganan derechos tanto las mujeres como los hombres.



"La fuerza decisiva de las mujeres puede ganar estas elecciones", "hago un llamamiento a la movilización de las mujeres, que seremos decisivas", ha agregado, tras recordar el gran porcentaje de indecisos e indecisas y el "empate técnico" entre Sumar y Vox en el tercer puesto, clave para que pueda ser renovado un gobierno progresista.



Si no fuera así y "las derechas" accedieran al poder, ha advertido, lo que harían "ya lo conocemos: se llaman recortes".