PSOE, PP y Sumar coinciden en sus programas en pedir una agencia ante el desafío de la IA

El desafío de la Inteligencia Artificial (IA) ha puesto de acuerdo a PSOE, PP y Sumar en sus programas electorales, ya que estos tres partidos apuestan por crear una agencia española de supervisión de esta tecnología, mientras Vox ni siquiera menciona el término y prefiere hablar del riesgo para la "soberanía nacional" que puedan comportar los "datos digitales".



En los últimos meses la sociedad ha experimentando una carrera meteórica en el avance de la IA, eclosionando en la opinión pública con la presentación del Chat-GPT, y ha generado polémica en el ámbito internacional sobre el modo de fijar sus límites y explotar sus beneficios.



Los partidos han incluido por primera vez este término en sus programas electorales -a excepción de Vox, que sólo habla de "datos"- y no sólo se centran en los problemas que pueda ocasionar, como la desinformación sino, en identificar sus aplicaciones beneficiosas en materia laboral o eficiencia administrativa.



Crear una Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial -que Sumar denomina "Agencia Pública de Auditoría del Algoritmo y la Inteligencia Artificial"- es un punto coincidente de estas tres formaciones políticas, pero con matices en sus programas.



EL PSOE, EL MÁS INVOLUCRADO CON LA APLICACIÓN DE LA IA



El partido liderado por Pedro Sánchez es él que expone de una manera más concreta las aplicaciones de la IA y su control, no sólo en el ámbito de seguridad sino también en sus aplicaciones en la educación, el mundo laboral y la cultura.



Más allá de estos principios éticos, el PSOE tiene en cuenta las posibilidades de la minería de datos y el Big-Data, por lo que propone una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) para situar a España como “polo de atracción, de inversión y talento internacional” en la industria, según explica en su programa.



La ética es otra de las preocupaciones de los socialistas, y por ello proponen una Carta de Derechos Digitales, con atención especial a los menores, las neurotecnologías, la biología sintética, las "nuevas realidades inmersivas" en plataformas y la inteligencia artificial "generativa".



El PSOE, además, muestra su compromiso con los creadores de contenidos -una de las problemáticas del sector creativo- y se compromete a no utilizar herramientas de IA para la publicidad institucional, y aboga por buscar la eficiencia energética de esta tecnología.



EL PP REGULARÁ LA SIMBIOSIS "RIESGO Y OPORTUNIDAD"



El programa electoral del 'popular' Alberto Núñez Feijóo desgrana una decena de puntos relacionados con la IA y se marca como uno de sus objetivos aprovechar sus beneficios.



Para ello, propone crear una Agencia Española de Supervisión que contribuya al "rápido desarrollo" de la IA con "mecanismos de supervisión", y fomentar un 'sandbox' -un entorno de pruebas cerrado, diseñado para experimentar con proyectos de desarrollo web; de este modo España lograría una “ventaja” en su innovación.



Los populares abogan por crear un foro de cogobernanza sobre la IA en coordinación con las comunidades autónomas para así conjugar “las iniciativas europeas con las nacionales asegurando que participen de las nuevas iniciativas en Inteligencia Artificial”, y apostarán por nuevas especialidades y acreditaciones profesionales.



SUMAR PONTENCIARÁ LOS DATOS PARA MEJORAR EL SISTEMA PÚBLICO



"El proceso de introducción de la inteligencia artificial (IA), la robotización o la clonación humana" para Sumar son "claros ejemplos" del enorme desafío que comporta esta tecnología.



También advierte en su programa de que "la sociedad afronta retos clave como las desigualdades crecientes, las crisis demográficas y migratorias o el cambio climático en un escenario de creciente tensión geopolítica".



El partido de Yolanda Díaz aboga por la "democratización del sistema tecnocientífico" y por potenciar la inteligencia artificial en base a la evidencia científica para mejorar sistemas públicos como, por ejemplo, la sanidad.



Así, propone crear centros de datos e inteligencia artificial para recabar información en tiempo real y un software libre para incentivar la ciencia ciudadana.



VOX PROPONE GRAVÁMENES FISCALES A LAS EMPRESAS DE DATOS



Proteger la "soberanía personal y nacional de los datos digitales" es la preocupación del partido de Santiago Abascal, que ni una sola vez emplea el término Inteligencia Artificial, pero plantea una ley para impedir que los datos "sean utilizados contra los intereses de los nacionales.



Vox se muestra contrario a los "gigantes tecnológicos" y las "grandes multinacionales y franquicias" que eluden sus "obligaciones fiscales" y "comercian" con datos cosechados en España, por lo que se comprometen a establecer impuestos para que "coticen" por esta información y así "las multinacionales puedan utilizarlos contra el interés general nacional".