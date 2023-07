Flores (Vox): "La denominación de 'violencia machista' es estrictamente ideológica"

Cargando el reproductor....

El cabeza de lista de Vox al Congreso por Valencia, Carlos Flores, ha asegurado este domingo que la denominación de 'violencia machista' para referirse a la violencia contra la mujer es "estrictamente ideológica" y ha denunciado la "desastrosa eficacia" de las medidas que persiguen frenar los asesinatos de mujeres por parte de sus parejas.



"No negamos que exista violencia machista, pero esa es una de las muchas causas entre las que se genera violencia contra las mujeres y queremos abordarlas todas", ha afirmado en declaraciones a periodistas el cabeza de lista de Vox por Valencia, quien ha sostenido que su partido tiene las medidas "más drásticas" para erradicar este tipo de violencia.



Así, ha incidido en que para atajar este problema su formación propone "asegurar" las fronteras españolas ante "inmigrantes que no conocen las costumbres" en España y ha insistido en "mayor seguridad" y "más medios".



Asimismo, ha criticado que es "sobrecogedor" constatar que "jóvenes que no pasan de 14 años educados en el socialismo han interiorizado" el machismo, que "no es franquista" y ante el cual las medidas son "bancos de colores o carteles en la entrada de los pueblos".



Flores, condenado por maltrato en 2002, ha asegurado que la ley contra la violencia de género "no cubre muchas de las violencias que sufren" las mujeres, y no aborda la situación "de una prostituta extorsionada, una madre anciana que es asesinada por su hija o la violencia entre parejas lésbicas".



"Nosotros queremos luchar contra todas las violencias con un planteamiento mucho más global que pone el foco en la víctima y no en la construcción ideológica que se quiere poner", ha destacado Flores.



Al respecto, ha recordado que se les ha criticado "por estar en un minuto de silencio fuera de la pancarta" en la que se condenaba la violencia machista y se ha preguntado si "lo que importa es la mujer asesinada o la pancarta".