Sumar redobla su ofensiva contra Feijóo: "Explíquenos sus relaciones con el narcotráfico"

La candidata de Sumar a la Presidencia del Gobierno, Yolanda Díaz, ha persistido este domingo en sus ataques al candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclamándole que "dé la cara" en el debate del próximo miércoles, donde no tiene previsto acudir, para que explique, por ejemplo, "sus relaciones con el narcotráfico".



"Explíquenos qué hacía usted con Marcial Dorado cuando en toda España sabíamos quién era Marcial Dorado", ha proclamado Díaz en un mitin en Madrid, donde ha afirmado que en Galicia había "madres que veían cómo sus hijos se morían sin compasión y mientras tanto Feijóo tenía una amistad íntima con uno de los mayores 'narcos' no de Galicia, sino del mundo".



En el acto central de campaña de Sumar en Madrid, celebrado en La Nave de Villaverde ante un millar de personas y en compañía de candidatos de Más Madrid, Podemos e IU, Díaz ha afirmado que Feijóo "tiene miedo" de ir al debate de RTVE donde sí estarán Sumar, el PSOE y Vox, y le ha exigido que "vaya a defender su modelo de país".



"Creo que también sería bueno que ese debate sirviera para que el señor Feijóo, en el PP de la corrupción y los sobresueldos, haga público su sobresueldo de una vez por todas antes de ir a las elecciones", ha señalado Díaz, agregando luego: "Cuando no lo hace público es que su salario es sonrojante".



Y ha seguido censurando "las relaciones peligrosas" de Feijóo, también con "sus amigos mexicanos" de Pemex, a los que entregó "el negocio de los astilleros" en Galicia.



Cree Díaz que Feijóo "está saliendo del armario" y no tendrá problemas en gobernar con "los ultras" de Vox, que "le privan derechos a las personas LGTBI".



Como hiciera ayer en Vitoria y Gijón, hoy la candidata ha vuelto a criticar la política económica del PP, pues entiende que quiere recuperar "el modelo de la precariedad", con "trabajadores de usar y tirar".



"Votad a Sumar el 23 de julio para que no haya ningún español que pase apuros en nuestro país", ha recalcado.



Y ha aprovechado que estaba en Madrid, donde "tan sólo un 40 % de la educación" es pública, para lanzar un alegato en favor de este derecho universal que es una "herramienta de igualación social" y para pedir el voto "para esos docentes que hoy tienen bajas retribuciones y ratios imposibles".



ALTERNATIVA A LA DERECHA PERO TAMBIÉN AL PSOE



Entre los demás discursos, uno de los más aplaudidos ha sido el del líder de Más País y número 4 de Sumar por Madrid, Íñigo Errejón, quien ha defendido que la coalición no sólo es la alternativa a "la opción del odio" personalizada por la derecha, que "pretende que España retroceda 50 años".



También es, ha alegado Errejón, la opción para "marcarle el rumbo" al PSOE "cuando titubeen sobre si hay que blindar la sanidad pública" o a la hora de "limitar los alquileres". "El PSOE, si se le deja solo, se despista", ha insistido.



"Es la hora de que la historia la escriban las mujeres", ha proclamado la líder de Más Madrid, Mónica García, "harta de que señores con su traje gris nos expliquen que, en su mundo gris, sólo cabe el gris".



García ha cargado contra Feijóo, "un mentiroso" y "un haragán" que plantea medidas "sacadas de 'El Rincón del Vago' del neoliberalismo" y que representa "la cara dura y el corazón helado de la derecha de este país".



Por su parte, el exembajador de España ante la ONU y número 2 de Sumar por Madrid, Agustín Santos, ha llamado a "negar la pesadilla" que podría representar un Gobierno del PP y Vox, que podría "retirar a España de los acuerdos de París de lucha contra el cambio climático" y cancelar la ayuda al desarrollo.



La número 3 de Sumar por Madrid, Tesh Sidi (Más Madrid), ha reivindicado su origen saharaui frente a Vox, que "llama enemigos de España" a los migrantes, y ha pedido un voto en favor de un país "diverso" y "moderno" que ponga "el antirracismo en el centro".



La número 8 de Sumar por Madrid y coportavoz estatal de Podemos, Isa Serra, ha resaltado la necesidad de votar "sin miedo" frente a "la estrategia de tener que elegir entre la ultraderecha y el bipartidismo", pues considera que "el problema no es Vox" sino el PP, que "quiere contarnos que el problema es Vox para que aceptemos lo inaceptable".



Por último, la número 9 de Sumar por Madrid, Montse García (IU), ha hecho un alegato por la unidad de la izquierda. "Es fundamental que hayamos dejado de lado nuestras diferencias y que nos hayamos unido en pro de un proyecto mayor", ha subrayado, lamentando que las fuerzas que componen Sumar se hubieran diluido "en un mar de divisiones sin sentido".