Feijóo muestra su respeto a las lenguas de España y promete garantizar el bilingüismo

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este sábado en Vitoria que respeta "profundamente" las lenguas de España y ha subrayado que garantizar el bilingüismo, la cultura propia y la unidad española es su "obligación" en Euskadi, en Galicia y "en el resto de los pueblos" del país.



Feijóo ha protagonizado esta mañana un acto electoral en el centro de Vitoria antes de los dos mítines en los que va a participar este sábado, en Logroño y Pamplona. En el País Vasco el PP obtuvo en las elecciones generales de 2019 uno de los 18 diputados que elige esa comunidad, concretamente por Bizkaia, y el 23 de julio al menos aspira a recuperar el de Álava y mantener el vizcaíno.



El líder del PP ha avisado a los vascos que votar al PSE, "a los de Podemos que ahora parece que se llamar Sumar", al independentismo del Bildu y al PNV es votar al "sanchismo". Votar al PP, ha remarcado, significa que Sánchez se vaya de La Moncloa.



También ha advertido de que EH Bildu está avanzando a una "velocidad peligrosísima para las libertades del pueblo vasco".



Durante su intervención, Feijóo ha asegurado que Sánchez se ha "aislado de la calle" y no conoce lo que ocurre en el país "y por eso dice cosas sorprendentes como que la economía española va como una moto".



Pero ha recordado que España tiene el "doble de paro" que la Unión Europea, con subidas del "30 %" de los alimentos, del "40 %" de la luz y con una inflación que ha subido "un 15 %" en los últimos dos años, al tiempo que se ha incrementado los impuestos "más que nunca".



Núñez Feijóo ha señalado que siempre que ha habido una crisis en España el PP ha sido "llamado a gobernar" para reflotar el país y ha prometido que si gana las elecciones su objetivo será que la economía española sea una de las tres europeas que más crezca.



Ha hecho un repaso de varias de las medidas de su programa electoral como la rebaja del impuesto de la renta a los que cobren menos de 40.000 euros, la bajada temporal del IVA del pescado, la carne y las conservas o la gratuidad de las escuelas infantiles.



La gente, ha remarcado, no quiere cheques ni subsidios, sino "futuro" y formación.



Durante el breve acto a pie de calle, en el que ha estado acompañado por el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, y los candidatos vascos, Feijóo ha concluido pidiendo el voto para el "único" candidato que quiere ganar las elecciones porque a Sánchez "le vale con perderlas" y ha vuelto a prometer que no será presidente de España si pierde los comicios.