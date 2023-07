Yolanda Díaz acusa a Feijóo de mantener "amistades peligrosas" con el narco Marcial Dorado

Cargando el reproductor....

La candidata de Sumar a la Presidencia del Gobierno, Yolanda Díaz, ha acusado este viernes al candidato del PP y expresidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, de mantener "amistades peligrosas" con el narcotraficante Marcial Dorado, "paseándose" con él mientras "las madres gallegas estaban en pie" contra la droga.



"Salid a votar por dignidad, porque las amistades de Feijóo son las que estaban con Marcial Dorado mientras (...) las madres y la gente estaban peleando y luchando contra la droga", ha proclamado la también vicepresidenta segunda del Gobierno en un mitin en Vigo.



Díaz ha cargado con dureza contra Feijóo, subrayando que "no está defendiendo los intereses de la gente de este país" y reprochándole "insinuar que íbamos a manipular los votos a través del servicio público de Correos", cuando es el PP gallego el que mejor sabe "lo que es manipular votos o lo que es que voten las personas que estaban muertas".



"Los gallegos tenemos algo mejor que exportar a Madrid que el señor Alberto Núñez Feijóo", ha recalcado la candidata, al tiempo que ha afirmado que el candidato 'popular' "acabó con el astillero de Vigo" y "toda su gestión fue negativa para Galicia".



"Salid a votar por la cultura, por nuestra lengua", ha agregado la candidata, hablando en gallego durante todo su discurso, en el que ha apelado una y otra vez a los "bárbaros" de la derecha, que a su juicio quieren llevar España "cincuenta años atrás".



Y "van en serio", ha avisado Díaz, subrayando los pactos en diversas instituciones entre el PP y Vox, un partido de "ultras" que "pisotean los derechos de las personas LGTBI" y "quieren que las mujeres vuelvan a los años 50".



La líder de Sumar ha rechazado, no obstante, el "relato" triunfalista de la derecha en la presente campaña. "Cuando pensamos que han ganado la batalla estamos derrotados; os digo que salgamos a votar con alegría", ha dicho.



EL ESPRINT FINAL COMIENZA EN VIGO



Díaz ha iniciado este viernes el esprint final de su campaña electoral, tras haber dedicado los dos últimos días a su agenda institucional como vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social.



Unas 700 personas, según Sumar, han llenado el frontón cubierto del polideportivo de As Travesas, y se han quedado fuera por limitación de aforo otras 300.



En una intervención donde ha aludido varias veces al carácter "luchador" y "trabajador" de Vigo, Díaz ha querido acordarse de dos colectivos que actualmente mantienen sendas huelgas en Galicia: los trabajadores del metal y los bomberos".



Al igual que en el primer mitin de su campaña electoral, en A Coruña, Díaz ha estado acompañada por Verónica Martínez Barbero, que durante la legislatura ha sido directora general de Trabajo a las órdenes de la ministra, y que ahora concurre a las elecciones como número 1 por Pontevedra.



Y también por Marta Lois, número 1 por A Coruña y figura de máxima confianza para Díaz, hasta el punto de haber sido elegida para figurar como presidenta de Sumar en la fase inicial de este partido neonato.



Ambas optan a conseguir escaño en el Congreso: las circunscripciones de A Coruña y Pontevedra siempre han repartido al menos un escaño a la izquierda del PSOE desde que irrumpieron las 'mareas' en 2015.



EL DETALLE: Díaz ha visitado Galicia por segunda vez en lo que va de campaña, pues arrancó su carrera al 23J en A Coruña, el jueves pasado. Solo hay otra región donde la candidata ofrecerá mítines en dos fechas distintas: la Comunidad de Madrid, donde estará el domingo 16 y el viernes 21.



LA ANÉCDOTA: Como ya hiciera en A Coruña, Díaz ha invitado al mitin a una actriz para avalar su mensaje en clave cultural: si en aquel arranque de campaña estuvo Marisa Paredes, hoy ha presentado el acto la intérprete viguesa María Vázquez, quien ha tirado de repertorio del citas de Federico García Lorca para proclamar que "sin cultura no hay democracia".



LA AGENDA: Díaz tiene previstos dos mítines este sábado, el primero en Vitoria -en el que será su primer acto con un cabeza de lista de Podemos en la presente campaña- y por la tarde en Gijón.