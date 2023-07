De los Mozos pide a los españoles que estén tranquilos porque Indra "no toca el voto"

Cargando el reproductor....

El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, ha pedido a los españoles que "estén tranquilos" con las elecciones en lo que concierne a la compañía que encabeza, porque Indra "no toca el voto" y su actuación "no va a impactar en los resultados" de los comicios del 23 de julio.



En un desayuno organizado por el Foro de Nueva Economía, De los Mozos, que ha intervenido en calidad de presidente de IFEMA Madrid, ha sido preguntado por las elecciones generales, y por su papel en estos comicios.



El consejero delegado ha dejado claro que Indra lo que hace es transferir los resultados de los comicios, que provienen de las mesas que están digitalizadas -más del 90 % de ellas- pero que en todo caso son votos provisionales, no los definitivos.



"No tocamos el voto", ha insistido el consejero delegado de Indra, que ha insistido en que lo único que hace Indra son elementos de transmisión.



Indra tiene adjudicada por parte del Ministerio de Interior el contrato para procesar los datos del escrutinio de las elecciones en España.



De los Mozos, que está en la compañía desde finales de mayo, ha aclarado que Indra no es una empresa pública, sino que cotiza en el Ibex 35, y que tiene un accionista público que es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi).



"Desde el 18 de mayo, nadie me ha dicho si tengo que comprar o hacer", ha afirmado el consejero delegado.