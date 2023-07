Pedro Sánchez afirma que Rajoy fue el primero que le alertó del riesgo que suponía Vox

Cargando el reproductor....

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que la primera persona que le alertó del riesgo que suponía Vox fue su predecesor en el cargo, Mariano Rajoy.



Sánchez ha hecho esta afirmación en una entrevista con el programa "Hora Veintipico", informativo satírico de la Cadena SER presentado por Héctor de Miguel, que se ha emitido este miércoles tras ser grabada días atrás.



El candidato socialista ha hecho hincapié en el peligro que representa Vox para los avances en España y ha asegurado que el PP ha asumido las tesis del partido de Santiago Abascal y se ha "ultraderechizado"



En ese contexto ha desvelado que cuando siendo líder de la oposición se reunió en una ocasión con Rajoy en el Palacio de la Moncloa, fue el entonces presidente del Gobierno quien le alertó por primera vez sobre Vox y le trasladó su preocupación por este partido.



Sánchez ha reconocido que le sorprendió ese comentario porque en ese momento Vox no tenía ninguna representación institucional ni aparecía en las encuestas.



El líder del PSOE ha repasado algunos de los que considera principales logros de su Gobierno y ha reconocido que no ha podido cumplir la promesa de derogar la ley mordaza debido a la oposición de EH Bildu y ERC.



Por ello ha pedido una mayoría suficiente para poder hacer efectiva esa derogación en la próxima legislatura.



El tono desenfadado de gran parte de la entrevista ha dado pie a que el jefe del Ejecutivo hiciera comentarios sobre su vida en Moncloa y su experiencia como presidente señalando, por ejemplo, que al conocerse su afición por el baloncesto ha recibido en numerosas visitas camisetas de equipos de toda España y no tiene ya sitio para guardarlas.



Ha destacado también su afición por el ciclismo y las rutas que hace junto a su mujer por la sierra de Madrid junto a miembros de su seguridad sin ser reconocido gracias a las gafas de sol y el casco.



Asegura que es difícil para adolescentes como sus hijas vivir en Moncloa y explica que les advierten de que la presencia de trabajadores que les hacen la vida más sencilla en el complejo presidencial no es algo normal y no deben acostumbrarse a ello.



También cree que el edificio en el que viven en Moncloa, que ha reconocido que es ruidoso por la cercanía de la carretera de La Coruña, necesita una rehabilitación, pero asegura que no será él quien la haga por las críticas que recibiría por ello.



En cualquier caso, considera que vivir un tiempo en Moncloa supone una experiencia vital por la que está inmensamente agradecido.



Ha recordado que desde el búnker del complejo presidió algunas reuniones del Consejo de Ministros durante la pandemia de coronavirus y ha explicado que la famosa "bodeguilla" en la que Felipe González se reunía con personalidades de diversos ámbitos es una pequeña estancia en la que ha colocado un par de sillones y que es especialmente agradable en verano por ser más fresca que otras dependencias.



Sánchez, que se ha confesado seguidor de Radio 3, ha vuelto a mostrar sus preferencias musicales por grupos como Los Planetas o el cantante Bronquio.