Abascal no pondrá líneas rojas para pactar con el PP, pero tampoco las aceptará

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha indicado este lunes sobre un posible pacto tras el 23J con el PP que negociará "sin plantear chantajes ni líneas rojas", pero de igual forma "sin aceptarlos" y sin permitir que se falte el respeto a sus votantes, como cree que ocurre ahora en Murcia.



Abascal ha opinado en una entrevista en Antena 3 que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, comete un "gran error" al hablar ya de nombramientos de ministros y una vicepresidenta, porque es "muy aventurado" dar "la batalla por ganada" antes de las elecciones de dentro de 13 días.



Ha criticado también a Feijóo por avanzar que dejaría que gobierne Pedro Sánchez si el PSOE es la lista más votada, en vez de que predominen las mayorías del sistema parlamentario.



Y le ha acusado de que el PP hace un "chantaje" a Vox en Murcia, donde se repetirán las elecciones si no alcanzan un pacto en dos meses.



Abascal ha señalado que no quiere un acuerdo de investidura sin entrar en el gobierno, porque los pactos de ese tipo el PP los ha incumplido en varias autonomías, y que espera una representación acorde al 18 % del electorado al que representa Vox en esa región, así como no ha descartado que el PP esté haciendo un "paripé" en Murcia hasta que pasen las elecciones generales.



Del debate cara a cara de Sánchez y Feijóo, Abascal ha considerado que se debe a "una decisión estratégica de esta casa, que apuesta por el bipartidismo", en referencia a Atresmedia, ya que "no es representativo de la pluralidad de España".



Según Abascal, su partido sufre una "caricaturización permanente" y una "criminalización" en los medios de comunicación.



Del programa electoral de Vox, ha reiterado que lo "absolutamente esencial" es una "rebaja fiscal", así como ha hecho hincapié en que las comunidades autónomas son "un lastre" y en "afrontar una política de vivienda con una liberalización de todo el suelo que no sea protegido".



Del aborto ha dicho que "se ha convertido en una práctica anticonceptiva y en una práctica eugenésica" y de la eutanasia "que las instituciones no tienen que ofrecer la muerte", sino "esperanza, acompañamiento y todo tipo de paliativos".



Abascal ha dicho que desconoce que el ayuntamiento cántabro de Bezana, con Vox en su gobierno municipal, haya retirado la película infantil "Buzz Lightyear" de la oferta de cine de verano porque contiene un beso entre dos mujeres.



No obstante, se ha preguntado "por qué cuando Vox llega a un ayuntamiento tiene que asumir la política cultural y la programación de los anteriores" y ha señalado que esa película es recomendada para todos los públicos "por Disney", cuando, a su juicio, "se está sexualizando a los niños a una edad tempranísima".



Ha arremetido, en ese sentido, contra la educación sexual en los colegios: "Como las redes (de internet) están plagadas de pornografía, lo que hacemos es meter algunos pornógrafos en los colegios".