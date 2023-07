La violencia machista deja a 30 menores huérfanos en lo que va de año

Cargando el reproductor....

En lo que va de año, 30 niños y niñas menores de edad han quedado huérfanos de madre por culpa de la violencia machista, que este 2023 se ha cobrado al menos la vida de 28 mujeres, 1.212 desde que en 2003 comenzaran los registros.



Desde 2013, la cifra de huérfanos de la violencia de género asciende, por su parte, a 407.



Este fin de semana, cuatro menores de edad han perdido a sus madres en dos casos de violencia machista especialmente trágicos. Ayer domingo en Antella (Valencia) un hombre de 53 años asesinaba a cuchilladas a su pareja, una mujer de 38 años en presencia de un hijo en común de doce años.



Posteriormente, el autor del crimen se ha quitado la vida degollándose.



No había denuncias previas por violencia machista ni, por tanto, constaba orden de alejamiento alguna.



El día anterior, una mujer de 35 años, de origen sirio, fue asesinada en Logroño por su pareja, un hombre de 44 años que fue detenido posteriormente cuando intentaba ahogar a su tres hijos menores de edad en el río Ebro.



Los niños se encontraban en la Biblioteca Municipal Rafael Azcona, cercana a su domicilio, a donde acudió el padre tras asesinar a su mujer para llevárselos hasta el río Ebro, donde se arrojó con ellos con la intención de ahogarles.



Los tres menores se encuentran ahora bajo la tutela de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma de La Rioja, dado que no tienen más familia en la región, y ya se ha contactado con alguno de sus familiares que reside en Europa.



28 MUJERES ASESINADAS EN 2023 CON UN TRÁGICO COMIENZO DE VERANO



El verano ha comenzado con un repunte de crímenes machistas, con cinco casos en lo que va de mes de julio, aunque sólo uno de ellos ha sido confirmado de momento por el Ministerio de Igualdad: el ocurrido el pasado 1 de julio en Pamplona, con el asesinato de una mujer de 47 años, madre de cuatro hijos, una de ellas menor de edad.



A este caso se suman los ocurridos el 2 de julio en Salou (Tarragona) y Alcalá de Henares (Madrid).



Los Mossos d'Esquadra detuvieron ese día a un hombre de 30 años como presunto autor de la muerte de su pareja, ocurrida en un hotel de Salou. La víctima y el detenido, ambos de origen irlandés, no tienen residencia en España, por lo que no se pueden acreditar antecedentes de violencia entre la pareja.



También el domingo, una mujer de 53 años fallecía en su domicilio de Alcalá de Henares tras ser presuntamente estrangulada por un hombre de 25 años con el que mantenía encuentros esporádicos y a quien acogía en su casa desde que ambos se conocieran hace años en el restaurante donde la víctima trabajaba como cocinera.



Por su parte, el 1 de julio una joven de 20 años que se encontraba en el sistema VioGén al haber sufrido maltrato de parejas anteriores, fallecía en Burgos en lo que inicialmente se investigó como un crimen machista.



Sin embargo, la autopsia concluyó que la mujer había fallecido "por un suicidio por ahorcamiento", si bien también determinó que presentaba traumatismos previos, por lo que su pareja, un hombre de 42 años, pasó a disposición judicial como presunto autor de violencia de género.



El día del crimen, la víctima, de origen rumano, llamó al 112 para avisar de que estaba teniendo problemas con su pareja.



Para atender a posibles víctimas de violencia machista, los recursos disponibles las 24 horas del día son el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.



En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, cuando la llamada es imposible, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.