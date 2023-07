Agua y refrigeración portátil para combatir el calor en los colegios electorales el 23J

Cargando el reproductor....

El agua y la refrigeración portátil son las principales medidas que las administraciones y los partidos políticos tomarán para combatir el calor en los colegios electorales y centros de votación el 23J, ya que no existe una normativa sobre el protocolo de actuación ante altas temperaturas en las jornadas electorales.



El mes de julio del pasado año, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), fue el "más cálido en España desde que hay registros", con una temperatura media de 25,6 grados, 2,7 grados superior a la media de este mes desde el comienzo de la serie histórica en 1961. Y la localidad sevillana de Morón de la Frontera marcó el récord de temperatura, al registrar los 46 grados el 24 de julio.



Según la Aemet, julio de 2022 fue "extremadamente cálido en toda la España peninsular", excepto en zonas del norte de Galicia, Cantábrico oriental, valle del Ebro y sureste peninsular, donde resultó muy cálido.



Sin embargo, se registraron "anomalías térmicas" que llegaron a estar 4 grados por encima de lo normal en el centro y sur de Castilla y León, Comunidad de Madrid, Extremadura, oeste de Castilla-La Mancha y en puntos del interior de Andalucía y los Pirineos.



Ante esta situación, sólo Andalucía tiene regulada la prohibición de celebrar sus elecciones autonómicas en los meses de julio y agosto por altas temperaturas, y son los distintos ayuntamientos de España los que buscan fórmulas para tratar de combatir el calor en los centros electorales, salvaguardando las mejores condiciones posibles a los miembros de las mesas electorales y a los votantes.



De esta manera, en el norte de España, donde las temperaturas suelen ser más agradables, no se han previsto medidas "extraordinarias".



Las juntas provinciales del País Vasco no han recibido por el momento ninguna recomendación para paliar eventuales episodios de calor, mientras que en Cantabria la Consejería de Sanidad no tiene prevista ninguna medida hasta llegar a determinados umbrales, que estimará la Aemet con sus avisos por altas temperaturas.



AGUA Y VENTILADORES



En zonas donde la incidencia del calor puede ser mayor, como el Levante o el suroeste de España, ya se están tomando medidas que consisten, básicamente, en dotar a los centros de votación de "ventiladores" o "refrigeración portátil" y habilitar "depósitos de agua", como es el caso del Ayuntamiento de Palma, en Baleares, donde se instalarán equipos en los centros que carezcan de aire acondicionado.



Por su parte, en la Comunidad Valenciana, el Ayuntamiento de Torrent (Valencia) ha comprado 61 ventiladores para los colegios y ha encargado a la Brigada de Obras que reparta agua a lo largo de la jornada a todos los miembros de las mesas, además de organizar un dispositivo especial de Protección Civil y Cruz Roja que actuará en el caso de cualquier emergencia relacionada con las altas temperaturas.



En Extremadura, los ayuntamientos de Badajoz, Mérida, Cáceres y Don Benito están analizando las condiciones climáticas de los colegios electorales para decidir si adoptan alguna medida, como alquilar equipos de refrigeración, para mitigar el calor en estos espacios en la jornada electoral del 23 de julio, mientras que en Villanueva de la Serena se ha decidido que las mesas electorales se instalen en aquellas aulas que tienen climatización.



En Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba ha sacado a licitación la instalación de más de 70 equipos de refrigeración en los centros de votación que no cuenten con la climatización adecuada y los partidos también tienen previsto la dotación para sus interventores y apoderados.



Una medida que ya están estudiando otros consistorios andaluces, como Málaga, a la espera de tener previsiones más concretas y fiables sobre la temperatura del día de la cita electoral.



En este sentido, en la provincia cordobesa, según fuentes de la junta electoral consultadas por EFE, no se han establecido medidas concretas ni oficiales al respecto, si bien subrayan que las administraciones deben velar por la salud de todos los participantes en el proceso electoral y se estudiarán los casos que lleguen en virtud de las alertas climáticas para el 23J.