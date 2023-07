Sánchez pide el voto a quienes apoyaron al PP y están avergonzados de los pactos con Vox

Cargando el reproductor....

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido el voto en las elecciones generales para quienes votaron al PP "y se sienten avergonzados de los pactos de (Alberto Núñez) Feijóo con (Santiago) Abascal" y ha abogado por dar "un ejemplo" a Europa y al mundo optando por "el avance".



Sánchez ha pedido ya expresamente el voto para el PSOE en el primer día de campaña durante la presentación del programa electoral del partido, en la que han intervenido también la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda y vicesecretaria general socialista, María Jesús Montero.



"Pido humildemente el voto al PSOE, a quienes siempre han votado al PSOE. Gracias de corazón, siempre habéis estado ahí. Pero en esta contienda necesitamos muchos más apoyos. Con todo respeto a otros partidos políticos, pido el voto de la España rural y urbana, a quienes votaron a otras opciones políticas, a quienes votaron al PP y se sienten avergonzados de los pactos de Feijóo con Abascal", ha dicho.



Sánchez ha incidido en que el PSOE no va a "permitir que se dé ni un paso atrás" el 23J, ha señalado que "hemos visto el tráiler de la película tenebrosa" tras los pactos de PP y Vox para gobernar en determinadas comunidades autónomas y ayuntamientos y augura que "los españoles no vamos a ver la película entera".



"Cada día estoy más convencido, no sé si lo notáis vosotros, de que el próximo 23 de julio ganará el futuro y perderá el pasado, ganará el avance y perderá el retroceso", ha añadido Sánchez ante el publico, entre el que había ministros y candidatos socialistas.



Entre los aplausos de los asistentes, todos ellos en pie, ha subrayado que van a ganar "por los derechos de los trabajadores , por la dignidad de los pensionistas, por la cultura, cero censuras a la cultura, por la ciencia, por los jóvenes, por la convivencia, para cuidar de nuestro medio ambiente, por el respeto y la tolerancia".



"Demostrémonos como sociedad, a nosotros mismos y a Europa y el mundo, que se puede, que los españoles lo van a hacer posible el próximo 23 de julio, que vamos a dar un ejemplo a Europa y al mundo votando avance", ha señalado.