Yolanda Díaz reivindica la "victoria moral" de dar la vuelta a la campaña

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha reivindicado que su candidatura ha logrado la primera "victoria moral" en la izquierda, al dar esperanza de que se pueden ganar las elecciones, y ha arengado a salir a votar en "masa" al electorado progresista para culminar la "remontada" en los comicios del 23J.

"El relato (de la derecha) no era cierto. Os pido que no os creáis ese relato, no van a ganar las elecciones (...) Que se movilice todo el mundo, salid a votar porque ya cambió todo, porque soplan esos tiempos de remontada para enterrarlos en el Mar", ha lanzado durante el acto con el que Sumar da por abierta la campaña electoral.

Arropada por la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la actriz Marisa Paredes, y los candidatos de Sumar en Galicia Marta Lois y Verónica Martínez, la también vicepresidenta segunda ha asegurado que el voto a su candidatura "vale doble", pues es la forma de garantizar un gobierno progresista y asegurar nuevos derechos a la gente.

Frente a la coalición del "odio", en la que ubica a PP y Vox, Díaz ha destacado que Sumar tiene que ser "muy grande" el 23J y que es necesaria la movilización en una campaña que se inicia con "aire nuevo".

Y en ese sentido ha presumido que Sumar ha logrado trasformar el ánimo de la campaña, dado que hace semanas había personas que decían que no conseguirían alzarse con la victoria en las elecciones, en referencia a los comicios del 28M.

No obstante, Díaz ha insistido en que la derecha se afanó durante esas fechas en construir un relato "falso", que es "mentira", similar a su estrategia durante toda la legislatura, cuando dijeron que la reforma laboral o el mecanismo de los ERTE iban a hundir a empresas y trabajadores, cuando la realidad es que los salvaron y ahora presentan las cifras con mayor número de ocupados en el país.