Zapatero critica que Sánchez sea sometido en los medios a un modelo de "entrevista-debate"

Cargando el reproductor....

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha admitido que el actual presidente, Pedro Sánchez, ha errado al no acudir a algunos medios durante sus cinco años al frente del Ejecutivo, si bien ha criticado que se ha instalado un "nuevo modelo" de "entrevista-debate" que "no siempre es agradable".

Así lo ha afirmado en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que ha afirmado que es "extraño" que cuando el presidente del Gobierno acude a entrevistas "de una hora y de 30 preguntas" no le interroguen sobre economía, empleo o datos de inflación.

Zapatero ha defendido que Sánchez "no fue mucho" a entrevistas durante su Gobierno no porque no se atreviera, sino "para no confrontar". "A mí me ha pasado también, porque sabes que vas y como hemos visto, es un nuevo modelo donde se hace una entrevista-debate", ha agregado.

En esta línea, ha relatado que "no siempre es agradable" acudir a una entrevista a "confrontar" porque ya se confronta en el Congreso y Senado.

No obstante, ha animado a "estar en todos los sitios" y "combatir, afirmar y explicar" porque lo que decidirá la ciudadanía española en las elecciones del próximo 23 de julio "es muy serio".

AUSENCIA DE LOS "LOGROS" EN LAS GRANDES PORTADAS

Zapatero también ha reconocido el error del Gobierno al confiar en que con las comparecencias en las Cortes Generales o las conferencias de presidentes la sociedad conocería las medidas adoptadas por el Ejecutivo.

Por ello, ha señalado que en las últimas semanas noticias como el dato de inflación en España, "el mejor de los países europeos", según Zapatero; o el dato de los afiliados a la seguridad social, "un récord histórico de ocupados"; solo han aparecido en "una de las cuatro grandes portadas de los periódicos".

"De las cuatro portadas de los grandes medios nacionales, (los logros) suelen aparecer en uno y no muy destacado. Lo dejo ahí para que cada uno saque sus conclusiones", ha remachado el expresidente del Gobierno.

"LA GOTA QUE HA COLMADO EL VASO" DE FEIJÓO

El expresidente socialista ha calificado como "la gota que ha colmado el vaso" que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya dicho que llamaría a los barones del PSOE para pedir su abstención en el caso de que gane las elecciones.

En opinión de Zapatero, el PP está llevando a cabo "un truco" por el que piden la abstención del Partido Socialista cuando los 'populares' no se abstuvieron para investir a Pedro Sánchez como presidente y obligarlo así a lograr "acuerdos difíciles" y con los que hacer una oposición.

Asimismo, el expresidente ha resaltado la convivencia de que los españoles conozcan el "truco" del PP por el cual "ellos" no se abstuvieron con Sánchez y el PSOE sí se abstuvo con Rajoy produciendo un "desgarro interno". También ha recordado que el PSOE es primera fuerza en Extremadura pero un pacto de PP y Vox dejará fuera del Gobierno a los socialistas.

"A ver cómo coge el teléfono el señor Feijóo y llama a Guillermo Fernández Vara para decirle 'oye mira, que tienes que hacer lo que nosotros aquí, en fin, te hemos hecho en contra'", ha ironizado Zapatero.

Por otra parte, ha respondido al expresidente Mariano Rajoy --que dijo el miércoles en una entrevista que el Gobierno de Zapatero no acabó con ETA, sino que fue el "conjunto de la sociedad"-- reivindicado de nuevo que "es una verdad como una casa" que "bajo su mandato" la banda terrorista se rindió.