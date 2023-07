Rajoy, sobre Sánchez: "Una cosa es adecuarse a la realidad y otra no decir la verdad"

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha contrastado este miércoles sus rectificaciones al frente del Ejecutivo al encontrarse con la realidad y para evitar la quiebra de España con los cambios de criterio de Pedro Sánchez a lo largo de la legislatura.



"Una cosa es adecuarse a la realidad y otra es no decir la verdad", ha manifestado en la COPE, y ha considerado que la proliferación de entrevistas de Sánchez responde a que ha sido un mal estudiante "que no ha dado palo al agua" en los últimos años y pretende recuperar a última hora lo que no ha hecho.



El exlíder del PP ha asumido que, al llegar al Gobierno, tuvo que hacer cosas que no iban en su programa electoral como subir los impuestos o nacionalizar bancos y ha explicado que tuvo que actuar así para impedir la quiebra de España.



"Tuve que cambiar de opinión porque la realidad así me lo impuso", ha añadido antes de diferenciar esa rectificación en un momento concreto a "hacer lo contrario de lo que has anunciado y que a ello no te obligue la realidad", como los pactos con Bildu o los independentistas.



Ha sido entonces cuando ha diferenciado su actitud con la de "no decir la verdad" por parte de Sánchez.



Rajoy ha salido al paso de acusaciones de Sánchez hacia él culpándole de haber congelado las pensiones explicando que tuvo que tomar decisiones para salvar a España de la quiebra pero que precisamente hubo dos partidas que mantuvo sin reducir el gasto, la de pensiones y el seguro de desempleo, y que quien realmente congeló esas prestaciones fue José Luis Rodríguez Zapatero.



Ha rechazado también las palabras del presidente del Gobierno en las que ha asegurado que mantiene la misma política que ejecutivos anteriores sobre el Sáhara calificando de "sorprendente" que haga esa afirmación y ratificando que ha habido un cambio que no se ha explicado.



De la misma forma, sobre el fin de ETA y las palabras de Zapatero en las que recalcó que fue un logro de su Gobierno, ha subrayado que quien acabó con la banda terrorista fue el conjunto de la sociedad española y las víctimas del terrorismo.



Además, ha recordado que ya ha contado que tras llegar al Gobierno y después de que Noruega les comunicara que se encontraban allí dirigentes de ETA para negociar, tal y como habían quedado con el Ejecutivo de Zapatero, él trasladó que no había nada que negociar.



Respecto a los pactos con Vox, ha defendido el derecho del PP a llegar a acuerdos frente a la pretensión de la izquierda de que sólo pueda gobernar si obtiene mayorías absolutas.



Ha afirmado además que su partido tiene unas líneas rojas muy claras y que lo que no va a hacer nunca es pactar con independentistas ni con brazos políticos de organizaciones terroristas como considera que ha hecho Sánchez para conformar su Gobierno "Frankenstein".



No ha querido dar consejo alguno a Feijóo ante su cara a cara con Sánchez el próximo lunes más allá de pedirle "que sea él", y ha respaldado la decisión de que no acuda a la "trampa" de un debate a cuatro porque cree que eso falsearía la realidad.



Rajoy ha afirmado que ve estas elecciones con optimismo y como una oportunidad de que la victoria de Alberto Núñez Feijóo introduzca sosiego a la política española, recupere consensos básicos y haya un Gobierno eficaz.