Garriga acusa a Feijóo de insultar a los electores al reclamar la abstención del PSOE

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha acusado este miércoles al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de insultar a los electores y cambiar las reglas de juego de la democracia con su decisión de pedir al PSOE la abstención si gana las elecciones el próximo 23 de julio.



"Hasta donde yo sabía y todos los españoles saben, la mayoría absoluta son 175 diputados, por tanto, si uno no obtiene esa mayoría absoluta, no gobierna", ha dicho Garriga en una entrevista en RNE.



El número dos de Vox ha reiterado que exigirán entrar en el Gobierno para conformar esa mayoría y ha apuntado que solicitarán la vicepresidencia: "queremos poder plantear que el vicepresidente sea de otra formación política en caso de que no obtengamos la mayoría absoluta".



En este sentido, ha incidido en que salen a ganar convencidos de que tienen "programa y grandes ideas" y que pueden "dar una gran sorpresa" la noche del 23 de julio.



Pero de momento ha pedido no centrarse en lo que pueda pasar tras los comicios, sino en denunciar y convencer a los ciudadanos de lo "peligroso que pueden ser cuatro años más de Pedro Sánchez", a quien ha señalado como "el verdadero enemigo de los españoles".



Sobre las negociaciones para formar gobierno en la Región de Murcia, ha asegurado que están dispuestos a llegar a un acuerdo con el PP y esperando a que "Génova dicte qué es lo que tiene que hacer" su candidato autonómico, Fernando López Miras.



Ha acusado a Feijóo de utilizar a Murcia como un laboratorio de pruebas para ver la reacción del PSOE, a diferencia de Vox, que no está "en estrategias y cálculos electorales".



"Por Vox no será", ha asegurado Garriga, que sigue poniendo como condición indispensable para abstenerse en la investidura de López Miras formar parte de su gobierno.