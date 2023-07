Yolanda Díaz: "El viento ha cambiado, hay viento de remontada y enfrente solo hay odio"

La candidata de Sumar a la presidencia del Gobierno, Yolanda Díaz, ha afirmado este martes que "el viento ha cambiado, hay viento de remontada" y "enfrente solamente tenemos odio".



El "ticket de Feijóo y Abascal" están "llenos de odio", pero "no tengáis duda de que lo vamos a conseguir", dijo Díaz en un acto electoral celebrado en la Plaza del Adelantado de La Laguna ante unas 500 personas, a las que instó a "sacudir el miedo y la rabia" porque "las urnas están abiertas y "hay viento de remontada".



Díaz afirmaba que Sumar no para de hacer propuestas porque es "la fuerza tranquila que quiere gobernar para mejorar la vida de la gente" y entre otros compromisos ha incidido en que "vamos a acabar con las horas extraordinarias no pagadas", se va a reducir la jornada laboral sin merma de salario y se va a salir del trabajo una hora antes.



Ha destacado los buenos datos de empleo y que España está cerca de tener 21 millones de ocupados, pero "queda mucho camino por recorrer" y al respecto se comprometía a que en la próxima legislatura se van a conseguir cifras de paro equiparables a las europeas.



"El paro estructural no es una maldición bíblica, vamos a converger con Europa y a tener las tasas de paro de la media europea en la próxima legislatura", aseguraba.



"Nos decían que no se podía", pero la realidad es que "hemos salvado la economía española por la reforma laboral y por la subida del salario mínimo", ha añadido.



Ha subrayado que "no solo es posible reducir la jornada sin reducir el salario, sino que es imprescindible para aumentar la productividad".



También ha defendido la aplicación de la Constitución para que toda la riqueza del país esté sujeta al interés general y todas las personas tengan una vivienda digna.



"Es un error no haber prorrogado la limitación del 2% en la renovación del contrato de alquiler" cuando la vivienda y el paro son los dos grandes problemas de las personas, ha dicho.



Otro de sus compromisos ha sido climatizar las escuelas y las residencias de mayores, para dignificar las vidas de las personas.



El cabeza de lista de Sumar por Santa Cruz de Tenerife, Alberto Rodríguez, quien precedió a Yolanda Díaz en su intervención, ha afirmado que nadie debe dar el partido por perdido, porque la derecha y la ultraderecha tiene muy difícil gobernar, ya que están completamente aislados y solo llegarán a la Moncloa si obtienen mayoría absoluta