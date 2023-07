Iglesias dice que Podemos no conocía la propuesta de herencia universal de Yolanda Díaz

El exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias ha dicho que Podemos no tenía constancia de la herencia universal de 20.000 euros que plantea la líder de Sumar, Yolanda Díaz, en su programa para las elecciones del 23J y entiende que se haya generado un "debate" por parte de la gente de izquierdas en las redes sociales pese a que cree que el planteamiento tiene "buena intención".

"No nos había avisado Sumar de que iban a dar esta propuesta y no sabemos todavía. Vamos a esperar. Yo estoy convencido de que la propuesta tiene buena intención pero que ha generado un debate esta mañana en las redes sociales y había mucha gente de izquierdas que no entendía. Le vamos a dar un poco de tiempo", ha lanzado Iglesias en la tertulia de Cadena Ser, recogida por Europa Press.

Sin embargo, el secretario de Derechos Sociales de Podemos, Nacho Álvarez, ha alabado la medida esta tarde en Twitter asegurando que hay jóvenes que no pueden prepararse unas oposiciones porque no pueden permitirse dejar de trabajar el tiempo necesario para ello y que la herencia universal "evita ese sesgo de clase".

El exlíder de Podemos ha admitido que hay gente progresista que se pregunta si los 20.000 euros se le dará a "al hijo de Amancio Ortega de 23 años y al hijo de un peluquero en Fuenlabrada". "Hay gente que no entiende, pues está claro cuál de los dos va a emprender", ha dicho.

En este sentido, ha roto una lanza en favor de la propuesta insistiendo en que "seguro que está muy bien pensada" pero que "hay que esperar" a que los equipos expliquen "un poquito con más detalle".

"Creo que no digo nada malo si reconozco que no ha sido entendida por mucha gente de izquierda que todavía no comprende qué significa esto", ha subrayado Iglesias que considera además que ha sido para generar una "ola de ilusión" y que "seguramente el equipo de Sumar estará pensando cómo explicar esto mañana para que lo entienda todo el mundo perfectamente".

La herencia universal de 20.000 euros que propone Sumar en su programa para las elecciones del 23J repercutirá en los jóvenes mayores de edad que, en el momento de su puesta en marcha, cumplan 23 años o tengan una franja inferior pero con mayoría de edad.

Díaz ha señalado en Twitter que, por ejemplo, si esa medida se aplicara en 2023 afectaría a los jóvenes que tengan 23 años, que es la edad escogida para efectuar el abono de esa cantidad, y "a todos los de menor edad".