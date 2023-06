Sémper asegura que el acuerdo de Extremadura no cambia los principios fundamentales del PP

El portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, ha asegurado este viernes que el acuerdo de Gobierno alcanzado con Vox en Extremadura "no supone ningún cambio en los principios fundamentales del Partido Popular".



En una entrevista en Antena 3, Sémper ha respondido así de contundente al ser preguntado por el acuerdo en Extremadura después de que su candidata, María Guardiola, rechazara unos días antes gobernar con el partido de Santiago Abascal.



"Este acuerdo no va a tener ningún cambio en los principios fundamentales que defiende el PP y que, como dijo Guardiola, son líneas rojas; principios fundamentales inamovibles y que en este acuerdo no solo se respetan, sino se potencian", ha dicho.



En virtud de este pacto, María Guardiola presidirá la Junta de Extremadura en coalición con Vox, que ostentará la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.



En opinión de Sémper, el acuerdo es una "buena noticia, no solo para Guardiola, sino para los ciudadanos de Extremadura", entre otras cosas, porque "no van a tener que verse abocados a una repetición electoral, que sería descabellado", ha apostillado.



Ha insistido en que lo importante es que los ciudadanos de Extremadura van a tener un gobierno "estable, sólido y van a tener un cambio" en la comunidad "para poder afrontar el futuro con ambición" después de tantas décadas de Gobierno socialista.