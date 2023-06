RTVE retira un programa sobre el Orgullo 2023 por falta de neutralidad

RTVE ha ordenado retirar de su plataforma digital un programa sobre el Orgullo 2023, que fue emitido en directo el miércoles después de que la presentadora aseverara en plena emisión que no tenía dudas sobre "la victoria de un gobierno progresista en las próximas elecciones generales".



En un mensaje en redes sociales, RTVE indica que ha retirado de su plataforma el especial de Gen Playz XL debido a que se realizó "una afirmación no contemplada en el guion de la productora" y que "podría afectar a su compromiso de neutralidad pese a tratarse de un programa de entretenimiento".



El programa se emitió este miércoles desde la madrileña Plaza de Callao y en el mismo la presentadora se alineó con la defensa de los derechos del colectivo LGTBi.



Antes de despedir la transmisión, la conductora del programa aseguró: "Los buenos siempre ganan, desde luego, aunque la violencia sea estructural, no tengo ninguna duda de la victoria de un gobierno progresista en las próximas elecciones generales".