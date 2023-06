Grande-Marlaska dice que Feijóo aún no ha dado a conocer quién paga su vivienda

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este jueves que el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, no ha dado a conocer todavía datos como quién paga la vivienda donde vive.



"No puede ser renuente ningún responsable político a algo tan imprescindible como es dar a conocer cuál es la situación económica e ingresos que uno percibe en su conjunto", ha manifestado a los periodistas en un acto en Málaga al ser preguntado si dirigentes del PP debían hacer pública su declaración de ingresos.



Este miércoles se conoció que en 2022 Núñez Feijóo cobró 39.260 euros del Partido Popular en concepto de gastos de representación al ejercer como presidente del partido desde abril de ese año, asignación que, según su formación, "no se ha visto incrementada en el presente ejercicio".



Sobre si el coordinador general del PP, Elías Bendodo, debía hacer pública su declaración de ingresos, el ministro ha indicado: "todos los responsables políticos públicos tenemos que hacer declaración manifiesta de cuáles son nuestros ingresos, cuál es nuestro patrimonio en cada momento".



Ha añadido que es "el principio de la necesaria transparencia y publicidad", que "a Feijóo le ha costado mucho dar a conocer los rendimientos" y que "pocos españoles" pueden decir que tienen un sobresueldo de 4.000 euros al mes.