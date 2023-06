Pedro Sánchez acude al último Consejo Europeo previo al 23J y a la presiderncia de la UE

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, participará este jueves y viernes en Bruselas en la última reunión del Consejo Europeo previa a las elecciones generales del 23 de julio y a la asunción por parte de España del semestre de presidencia del Consejo de la UE.



Algunos de los asuntos que van a ser prioridad de esa presidencia, que España empezará a ejercer el próximo sábado, 1 de julio, van a estar también en el centro de la reunión de líderes europeos en la capital belga.



Así, está previsto que todos ellos analicen la evolución de la situación en Ucrania y el mantenimiento de la ayuda a este país por parte de la UE, el aumento de la competitividad europea, los pasos que aún han de darse para conseguir el Pacto sobre Migración y Asilo, las nuevas reglas fiscales comunitarias o el fortalecimiento de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina.



Será una reunión con la que se despedirá la presidencia semestral sueca de la UE y acabará horas antes de que España asuma esa responsabilidad.



Una presidencia que se estrenará a pocas semanas de las elecciones generales del 23 de julio, algo que el Gobierno asegura que no afectará al desarrollo de la misma y que recalca que es algo habitual que pueda pasar entre los socios comunitarios.



No está previsto que haya una intervención de Sánchez ante el resto de líderes exponiendo las prioridades de la presidencia española porque desde el Gobierno se subraya que no es lo habitual en una cumbre de estas características.



Pero sí que hará hincapié en la impronta que España quiere dejar con su presidencia en cuestiones como el impulso de los lazos entre Europa y América Latina y el Caribe.



Los jefes de Estado o de Gobierno de los 27 prepararán la cumbre que con esta región mantendrá la UE en Bruselas los días 17 y 18 de julio y que se ha concretado por empeño especial de Sánchez para recuperar un encuentro que no se celebra desde 2015.



Durante el debate relativo a esos preparativos sí está previsto que el presidente del Gobierno tome la palabra para subrayar los objetivos y la importancia de esa cita entre ambas regiones.



El Gobierno pretende que se pacte en ella un compromiso de seguimiento periódico de los acuerdos y para que no vuelva a pasar tanto tiempo sin que haya una cumbre de estas características.



Respecto al Pacto sobre Migración y Asilo que los Veintisiete deberán cerrar antes de las elecciones europeas de 2024, el Gobierno está esperanzado en que pueda cumplirse ese plazo aunque reconoce las dificultades por las trabas que ponen algunos países como Polonia.



Considera que un gran paso para ello es el acuerdo al que llegaron a principios de mes los ministros de Interior de la UE para reformar las normas de asilo y en el que se recoge que los estados pueden negarse a acoger en su territorio solicitantes de asilo procedentes de otros países comunitarios si pagan 20.000 euros por persona rechazada.



En concreto, hubo un pacto sobre el reglamento del asilo y la migración y sobre el reglamento de los procedimientos de asilo.



El objetivo del Gobierno es conseguir durante su presidencia un acuerdo en el reglamento ante situaciones de crisis migratorias, que es el que queda pendiente.



De forma previa a la reunión a solas de los líderes, éstos se reunirán con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, a menos de dos semanas de que se celebre en Vilnius, la capital lituana, la cumbre de la Alianza Atlántica.



Una cita a la que acudirá también Sánchez y que se celebrará en plena campaña electoral en España.



Antes de asistir a las reuniones del Consejo, el presidente del Gobierno participará en la reunión previa de los líderes del Partido Socialista Europeo.



También está previsto que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, viaje a Bruselas para participar en la reunión que con motivo de la cumbre ha convocado igualmente el Partido Popular Europeo.