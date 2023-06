Economía.- El absentismo laboral registró en 2022 su segundo dato más alto de la historia, con una tasa media del 6,8%

Transporte marítimo, atención en residencias y Sanidad, actividades con mayores tasas de absetismo



MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La tasa media de absentismo laboral se incrementó hasta el 6,8% en 2022, el segundo dato más alto de la serie histórica, solo superado por el 7,1% de 2020, año afectado plenamente por la pandemia, según un informe del centro de estudios de Adecco publicado este miércoles.

El director de este organismo, Javier Blanco, ha atribuido el repunte del absentismo en 2022 al mayor número de horas no trabajadas por incapacidad temporal (IT) y ha señalado que esa tasa media del 6,8% equivale en tiempo de trabajo perdido y personas ausentes a más del 3,1% del PIB.

"Y esto es un problema que exige urgente solución. Dos importantes herramientas que tenemos para tratar de atajar esta sangría del absentismo está en la normativa y en la negociación colectiva", subraya Blasco.

No obstante, la tasa de absentismo en España para el primer trimestre de 2023 bajó hasta el 6,5%, dos décimas menos que en el cuarto trimestre de 2022 y un punto por debajo de la del primer trimestre del año pasado.

En cuanto al absentismo por IT, que es el más importante, la tasa se situó en el 5,1%, cifra una décima inferior a la del último trimestre de 2022.

Adecco calcula la tasa de absentismo dividiendo el número de horas no trabajadas por motivos ocasionales (entre ellas las que se derivan de una IT) entre el número de horas efectivas pactadas, que a su vez se componen de las horas pactadas más las extraordinarias menos las horas no trabajadas por vacaciones y festivos.

Al analizar la jornada pactada y las horas de absentismo del primer trimestre de este añi, Adecco señala que las horas no trabajadas por absentismo equivalen a que 1.080.676 asalariados no hubiesen acudido a su puesto de trabajo durante este periodo.

PAÍS VASCO, LA COMUNIDAD CON MAYOR TASA DE ABSENTISMO

Por comunidades autónomas, las que presentaron en el primer trimestre mayores tasas de absentismo son País Vasco (7,5%), Aragón (7,4%) y Galicia (7,1%), mientras que las tasas menos pronunciadas se dan en Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana (5,9% en ambos casos) y La Rioja (6%).

"Se siguen manteniendo las constantes geográficas de las ausencias: el Norte vuelve a batir al Sur en tasas de absentismo. Sin embargo, junto con esta ya tradicional geografía Norte-Sur del absentismo y la IT, la duración de las bajas casi se triplica en comunidades autónomas como Extremadura, Galicia o Asturias con respecto a territorios como Euskadi o Navarra, por lo que la fenomenología de las ausencias, en impacto y duración, parece ir más allá del clima o el origen territorial de las personas", ha apuntado Javier Blasco.

Por sectores, la industria y los servicios presentaron en el primer trimestre las mayores tasas de absentismo, con un 6,7%, frente a la construcción, con una tasa del 4,9%.

En cuanto al absentismo por IT, la industria continúa siendo el sector más perjudicado, con una tasa del 5,2%, seguido de los servicios (5,1%) y de la construcción (4%).

Por actividades, la tasa de absentismo más alta la registra el transporte marítimo y por vías navegables, con un 11%, seguido de la asistencia en establecimientos residenciales y actividades sanitarias, ambas con una tasa del 10,4%.

En el otro extremo, las divisiones con menor nivel de absentismo son las actividades relacionadas con el empleo (3%), y las actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical, y edición, ambas con una tasa de 3,1%.

BUENA PERCEPCIÓN DEL TELETRABAJO

El centro de estudios de Adecco ha encuestado a empresas y trabajadores para conocer su percepción sobre aspectos como el trabajo en remoto, el presentismo y el 'tecnopresentismo', la salud mental y la nueva incapacidad temporal por menstruación dolorosa.

Sobre este último punto, el 46% de las empresas consultadas señala que esta nueva incapacidad temporal por menstruación dolorosa puede generar más incidencia en bajas y ausencias del puesto de trabajo que antes, frente al 20% que estima que no cambiará nada.

Cuando se les pregunta por la productividad del teletrabajo "postpandemia", la mayor parte de las empresas considera que es buena, pues cinco de cada diez encuestados tienen una visión positiva o muy positiva hacia el trabajo a distancia, frente al 7% que lo valora como negativo y el 22% que lo considera regular.

Al preguntar a las empresas por los factores que influyen en el nivel de salud y ausencias de los trabajadores, siete de cada diez encuestados señalan la "escasa actividad física y el sedentarismo"; un 38% considera la "alimentación no saludable" y el 33% apunta al consumo de tabaco.