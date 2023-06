Otegi cree que colocar al PNV junto al PP y Vox fue un "tremendo error" y pide disculpas

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha señalado este martes que el PNV "no es un partido fascista" y ha reconocido que "colocar" al portavoz de este partido en el Congreso, Aitor Esteban "junto a PP y Vox" en un vídeo "fue un tremendo error" por el que ha pedido disculpas.



EH Bildu publicó la pasada semana en redes un vídeo en el que, como si fuera un anuncio de un protector solar con la marca EH Bildu, se presentaba como el "protector antifascista" en las próximas elecciones.



Durante el vídeo se afirmaba que el "protector" EH Bildu tiene "triple acción" contra "mosquitos (sobre una imagen de Alberto Núñez Feijóo), zánganos (ilustrado por Santiago Abascal) y "moscas cojoneras", cuando aparecía una foto de Aitor Esteban.



Esteban consideró un "insulto al pueblo vasco" que EH Bildu le situara junto a PP y Vox.



En una entrevista en el programa "Egun On Euskadi" de ETB1, Otegi ha señalado este martes que el PNV "no es un partido fascista" y ha remarcado que "nunca diría que Aitor Esteban o el PNV sean fascistas".



"Poner al PNV junto al PP y a Vox en ese vídeo fue un grave error", ha asegurado Otegi, que ha indicado que "el PNV" no es el "enemigo" de EH Bildu sino su adversario político".