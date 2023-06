El coste directo de las bajas por enfermedad creció un 14 % en 2022

Los costes directos que las empresas y las mutuas destinan a pagar las bajas por contingencia común crecieron un 14,1 % en 2022, hasta 21.527 millones de euros, como consecuencia del aumento en el último año del 34,6 % de las incapacidades temporales, hasta un total de 573.309 bajas mensuales.



Este incremento de las bajas mensuales fue 14 veces superior al aumento del número de afiliados a la Seguridad Social (2,5 % en 2022), de acuerdo con el "Observatorio de contingencias comunes de 2022" elaborado por la mutua Asepeyo sin contar los casos de covid.



El director territorial del área centro de Asepeyo, Constantino Perea, asegura a EFE que es una subida "alarmante" que supone un total de 6.879.702 procesos de baja médica en 2022, que acumularon 259 millones de días de baja, equivalentes a 711.000 asalariados sin ir al trabajo ni un día el año pasado.



El coste directo para las empresas -que pagan del cuarto a decimoquinto día de baja, así como el eventual complemento a partir del decimosexto- aumentó un 12,4 % en 2022, hasta 10.268 millones.



El coste para las mutuas -que pagan la baja desde el decimosexto día- subió un 15,7 %, hasta 11.259 millones, según datos de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), que calculó en otros 44.298 millones los costes indirectos de las empresas por la sustitución del personal de baja, un 6,5 % más que en 2021.



La incidencia media se incrementó en 7,6 puntos en el último año, hasta 32,6 bajas al mes por cada 1.000 afiliados, con Navarra y Cataluña a la cabeza con una incidencia media de 52,7 y 47,2 bajas por cada mil trabajadores, respectivamente.



Extremadura se situó al otro extremo con 18,9 casos por cada mil empleados, seguida de la Comunidad Valenciana, con 24,6 bajas.



La media de duración de las bajas se mantuvo estable en 37,7 días, un media que subió a 67,2 días en Extremadura, pero que bajó a 24,7 días en Navarra.



Perea señala que las comunidades donde hay una mayor incidencia las bajas suelen ser más cortas, un fenómeno que se explica por múltiples factores que incluyen la actividad económica, el número de trabajadores y la red y eficiencia de los servicios públicos de salud.



LA PATOLOGÍA PSIQUIÁTRICA, LA MÁS FRECUENTE Y MÁS LARGA



El mayor número de bajas obedece a patologías psiquiátricas (11,2 % del total) y son las que tienen una mayor duración media, 134,3 días.



Sin tener un dato consolidado, Perea considera que dentro de esta patología podría haber hasta un 20 % de "bajas refugio" que tienen que ver con problemas laborales o familiares.



Las patologías relacionadas con el sistema musculoesquelético (columna lumbar, tendinosa, osteoarticular y fracturas) suman el 29,9 % de los casos de baja, con duraciones que van de 79 a 119 días de duración.



Por sectores, la mayor incidencia se registra en las actividades administrativas y los servicios auxiliares, que incluyen la limpieza o la seguridad, ámbitos con alta rotación de personal en los que buena parte de las bajas son de origen psicológico.



La construcción es el sector con la menor incidencia de las bajas por enfermedad, si bien acumula la mayor cantidad de accidentes de trabajo.



EL PERFIL DEL TRABAJADOR DE BAJA: JÓVEN Y NUEVO EN LA EMPRESA



El 50 % de las bajas se da en el tramo de 31 a 50 años y un 65 % del total corresponde a trabajadores con hasta 3 años de antigüedad en la empresa.



Aquellos que llevan menos de un año sumaron en 2022 el 39,1 % de las bajas y, al contrario, aquellos con más de 11 años de servicio solo acumularon el 14 % de los casos.



Un 68 % del total de las bajas es de corta duración, no llegan a los 15 días, y un 27 % se tramita los lunes.



EL 3 % DE LOS TRABAJADORES ACUMULAN EL 26 % DE LAS BAJAS



En 2022 el 3 % de afiliados acumuló el 26 % del total de las bajas, procesos que generalmente son de muy corta duración y corresponden a trabajadores jóvenes, con bases reguladoras bajas y "compromiso mínimo" con la empresa, según Perea.



No obstante, señala que es un dato positivo que el 72 % de trabajadores no haya tenido ninguna baja en todo el año.