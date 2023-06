EH Bildu ve las elecciones como "un espacio de lucha"

EH Bildu ha sostenido que las próximas elecciones generales suponen "un espacio de lucha" en el que está en juego tanto avanzar en más derechos como "bloquear cualquier intento de retroceso" por parte de "las derechas más reaccionarias y ultras".

La coalición soberanista ha presentado este domingo en Bilbao a sus candidatos al Congreso y al Senado por Vizcaya de cara a las elecciones generales del 23 de julio, entre ellos, sus cabezas de lista Oskar Matute y Jasone Agirre.

En su intervención, Matute ha subrayado que, pese ser todo ellos personas con "trayectorias diferenciadas", tienen como objetivo "la defensa de los derechos de todos aquellos que trabajan, viven y cuidan en Vizcaya". "Compartimos un anhelo, un país digno formado por hombres y mujeres libres", ha añadido.

Tras sostener que gracias al trabajo desarrollado por EH Bildu durante los últimos cuatro años los vascos han ganado "en derecho a la vivienda, pensiones más altas, subidas del SMI, memoria democrática o competencias para las instituciones vascas", el cabeza de lista por Vizcaya ha advertido que se ha podido demostrar además que "en la agenda vasca caben más letras que la 'C' de Confebask, la 'I' de Iberdrola, o la 'P' de Petronor".

No obstante, ha incidido en que aún queda "mucho por hacer" y por ello ha apostado por "condicionar las agendas de quienes pretenden gobernar en el Estado". "Sin las izquierdas soberanistas no hay políticas para la mayoría; sin el soberanismo de izquierdas no hay gobierno de progreso que ponga a las personas en el centro, no hay políticas de izquierda en el Estado", ha enumerado.

En este contexto, Matute ha defendido que "casi nada de lo logrado" por el movimiento obrero "ha sido posible sin la movilización" y ha asegurado que en el actual "marco de avance de las derechas más reaccionarias y ultras" las próximas elecciones generales suponen un "espacio de lucha en el que están en juego el avanzar en más derechos y bloquear cualquier intento de retroceso de lo conquistado".

"Hemos cumplido el compromiso de alejar a las derechas españolas de cualquier espacio en el que puedan repercutir en nuestras vidas. Hemos sido y seremos freno ante cualquier avance del fascismo", ha expresado, para añadir que EH Bildu representa "la pesadilla de las derechas".