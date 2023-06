Herrero (AIReF) afea a Escrivá su paso a ministro y lamenta sus "descalificaciones"

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha afeado al ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, su paso de este organismo independiente al Gobierno, y ha lamentado sus "descalificaciones" a los informes de la AIReF.



"En mi opinión no es bueno pasar de la AIReF al Gobierno", ha asegurado Herrero este jueves su intervención en el curso de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo organizado por la APIE, y ha añadido que, además, sería imposible pasar del Gobierno a un organismo independiente en tanto que rechaza ese tipo de flujos.



Según Herrero, la vinculación entre la AIReF y el Gobierno por el la entrada de Escrivá en el Ministerio "obliga a la institución a demostrar todavía más su análisis y actividad independiente".



Preguntada sobre si ella aceptaría formar parte de un hipotético Gobierno del Partido Popular (PP), lo ha descartado por completo al asegurar que está "al servicio de la institución" y, por tanto, "no formaría parte de un Gobierno".



Asimismo, la presidenta de la AIReF ha afirmado sentirse "sorprendida" por la reacción del Ministerio de Inclusión ante la segunda opinión de la AIReF sobre el ingreso mínimo vital (IMV) y ha señalado que puede aceptar discrepancias "objetivas" y sustentadas en datos y análisis técnicos, pero no una "descalificación que intenta poner en tela de juicio el rigor del análisis".



En este sentido, denuncia que existe una "tendencia a cuestionar" las opiniones AIReF y ha advertido de la importancia de evitar que surjan "grietas" en la independencia de estos organismos.



Herrero ha defendido esa evaluación del IMV -que indica que la prestación solo llega al 35 % de sus beneficiarios potenciales- al asegurar que los datos son "incontestables" y que el objetivo es evaluar y aportar propuestas de mejora.



"No podemos permitirnos ni el Ministerio ni la AIReF perder el tiempo (...) tenemos que trabajar con una prestación que tiene que llegar a más hogares de los que está llegando", ha señalado, para agregar que la función de ambas instituciones es "conseguir que las cosas funcionen mejor".



Sobre las críticas del Inclusión, Herrero ha puntualizado que decir que los datos de las CCAA son "de mala calidad" se sustenta en las "discrepancias enormes" entre territorios, que dificulta el análisis, y ha señalado que la AIReF claro que ve como algo positivo que los ciudadanos dejen de recibir el IMV porque ven incrementadas sus rentas del trabajo.



"Dicen (el Ministerio) que parece que la AIReF ve como algo negativo que alguien salga de la prestación. Eso es un juicio de valor. ¿Cómo le va a parecer mal a la AIReF máxime cuando es porque ha mejorado nivel de renta? Las discrepancias son buenas, pero hay unos límites por respeto institucional que no deben sobrepasarse", ha aseverado Herrero.