"El giro de Sánchez sobre el Sáhara es un error muy grave", según el exdirector del CNI

El exdirector del CNI (2001-2004) y exembajador de España en Marruecos entre 1997 y 2001, Jorge Dezcallar, ha criticado el giro que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio en marzo al apoyar la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental: "Es un error muy grave".

Dezcallar lo ha afirmado en una conferencia que ha impartido este miércoles en el Círculo Ecuestre de Barcelona bajo el título "Geopolítica en tiempos de grandes rivalidades".

"No entiendo lo que ha hecho este gobierno de cambiar nuestra posición en el Sáhara. No veo qué ventajas hemos obtenido, nadie me lo ha explicado, creo que es un error muy grave", ha aseverado Dezcallar en su intervención.

El embajador en el país africano entre 1997 y 2001 ha recordado que el conflicto en el Sáhara Occidental, que reclama desde hace años su independencia, aunque Marruecos tiene allí el control de facto, viene de lejos.

"Cuando la ONU vio que era imposible hacer un referéndum de independencia en el Sáhara porque Marruecos se negaba, dijo que tenía que haber al menos un acuerdo entre las partes. Y España apoyó esa decisión. Y allí estábamos muy bien. Y de repente el señor presidente del Gobierno decide ante sí, sin que lo sepa su gobierno ni sus socios de gobierno, ni sus socios de investidura ni la oposición, que va a apoyar que Marruecos tenga soberanía sobre el Sáhara", ha expuesto Dezcallar antes de criticar el movimiento.

"Y de eso nos enteramos por una carta que se filtra del Palacio Real de Marruecos, cuyo texto completo seguimos sin conocer porque no se ha publicado, a pesar de que el Congreso lo ha pedido", ha incidido el exdirector del CNI.

Dezcallar ha argumentado que el apoyo a la soberanía de Marruecos en el Sáhara no reporta apenas beneficios para España.

"¿Qué hemos ganado? ¿Una disminución de la inmigración irregular? Vale, sí, una disminución que es reversible, pero sí", ha concedido Dezcallar antes de enumerar una serie de problemas geopolíticos con Marruecos que persisten a pesar del apoyo diplomático a la monarquía magrebí.

"Ceuta y Melilla están siendo asfixiadas por Marruecos. De hecho, quien crea que Marruecos va a renunciar a la soberanía de Ceuta y Melilla que se lo haga mirar. También seguimos teniendo problemas de delimitación de aguas territoriales con los marroquíes que no se resuelven. Tampoco se ha reabierto la aduana de Melilla... Yo solo veo que el movimiento de Sánchez nos ha puesto en medio de la guerra entre Argelia y Marruecos y nos caen piedras de todos lados", ha comentado Dezcallar.

En la misma línea, el exdiplomático español ha argumentado que el movimiento del gobierno ha "enfadado muchísimo a Argelia" y que ello ha hecho bajar un 85 % las exportaciones con el país africano en comparación con el año pasado: "En Argelia no se vende nada que diga Made in Spain".

En otro sentido, Dezcallar ha criticado también que la maniobra del presidente no contara con el apoyo del Congreso: "Eso debilita a Sánchez y debilita la posición de España. La política exterior debe ser una política de consenso porque responde a los intereses del Estado y los intereses del Estado no cambian porque cambia el inquilino de la Moncloa. Y si tú cambias, es perfectamente legítimo, pero explícalo y di que se gana con ello", ha declarado.

Finalmente, el exembajador del país norteafricano ha pronosticado problemas con el país vecino: "Si Marruecos percibe debilidad en la posición de España, y en este momento debe percibirla, eso significa que España va a tener problemas a medio plazo o a corto. Marruecos es un gran país, debemos tratarle con cariño, pero también con firmeza".